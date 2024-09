Luna und Lilli Schweiger – Die schönen Töchter von Til Schweiger…

Die Pariser Modemarke Longchamp feierte in Berlin eine Party unter dem Motto „Where Do You Find Your Energy?“. Mit dabei auch einige Prominente wie Luna und Lilli Schweiger, Model Kim Hnizdo mit ihrer Schwester oder Lina Larissa Strahl.

Luna und Lilli Schweiger zeigten sich vergnügt und gelöst. In den letzten Monaten gab es viele Schlagzeilen um die Gesundheit ihres Vaters Til Schweiger. Viele Fans sorgen sich um den beliebten Schauspieler und Regisseur. Kurz und knapp erklärte uns Luna, dass es ihrem Papa gut gehe. Im Schwestern-Interview erklärte Luna außerdem, was ihr ihre „kleine“ Schwester Lilli bedeutet: „Verantwortung, dass man immer für einen da ist, dass man glaube ich auch tolerant ist der Schwester gegenüber und zuhört. Viel Liebe schenkt und dass man ein gutes Vorbild ist.“

Lilli erklärt Luna sei für sie: „…mehr als eine Freundin. Eine Freundin, die man auch gerne mal anschreien kann und die dann nicht wegläuft… Sie kann nicht anders! Eine Schwester ist durchaus mehr als eine Freundin. Spaß haben, sich aber auch mal zoffen können. Man ist zusammen gross geworden. Man geht durch dieselben familiären Situationen. Das ist dann immer ganz gut, jemanden an der Seite zu haben.“

Generell halte der „Schweiger-Clan“ zusammen. Luna: „Wir sind ja alle sehr unterschiedlich und wir leben auch alle wirklich verteilt und das jetzt auch seit längeren Jahren. Aber wir sind auch gerne zusammen. Wir kommen Weihnachten immer zusammen und wenn irgendetwas mal ist, dann wird uns immer gesagt, dass wir als Familie wahnsinnig gut zusammenhalten.“

Model Kim Hnizdo zeigte sich auf der gleichen Party ebenfalls mit ihrer Schwester. Hat sie eigentlich einen Freund? Das weiß man in der Öffentlichkeit nicht so genau. Kim erklärte uns im Interview, wie ein Mensch ihr Herz erobern kann: „Ein Mensch mit Herz. Was ich möchte, ist Herz, und das Gleiche möchte ich auch bekommen. Ein Mensch mit Herz gibt schon das Meiste, dass er oder sie geben kann.“