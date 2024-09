Boris Becker und Lilian als Ehepaar – Erster Auftritt nach der Hochzeit in Berlin

Zur „Laver Cup Opening Night“ in Berlin trafen sich zahlreiche Tennislegenden. Elegant im schwarzen Anzug erschien Boris Becker. Mit dabei die frisch angetraute Ehefrau Lilian in einem engen schwarzen Kleid. Verliebt posierten die beiden auf dem Black Carpet. Ebenfalls dabei: die Tennislegenden Andre Agassi, Yannick Noah, Roger Federer, Tommy Haas, Angelique Kerber und Alexander Zverev sowie Bastian Schweinsteiger mit Ehefrau Ana Ivanovic. Thema das Abends war neben dem Tennissport (der Laver Cup ist an diesem Wochenende in der Uber Arena Berlin) die Hochzeit von Boris und Lilian. Viele der ehemaligen Rivalen auf dem Tennisplatz sind mittlerweile gute Freunde. Für Boris und Lilian gab es Umarmungen, Händeschütteln und Glückwünsche.

Boris Becker sagte uns im persönlichen Interview, dass er sich gern an die großen Momente seines Lebens erinnert: „Ich hatte Glück, dass ich einige schöne Momente hatte, deswegen gibt es nicht nur einen, aber wenn man Nummer 1 war und einige Grand Slam Turniere gewonnen hat, dann fühlt man sich doch schon dankbar, dass man diese Erfolge gehabt hat.“ Was er sich für seine Zukunft wünscht, formulierte er so: „Gesundheit, Glück und Frieden!“