Elvis Presleys letzter noch lebender Background-Sänger auf der Musical-Bühne in Berlin!

In Berlin treffen wir Musiklegende Ed Enoch. Er war über 10 Jahre an der Seite von Elvis Presley, absolvierte mit ihm über 1.000 Auftritte und ist der letzte noch lebende Backgroundsänger des „King“ . In der Hauptstadt steht er in „Elvis – Das Musical“ wieder jeden Abend mit dem irischen Elvis-Double Grahame Patrick auf der Bühne. Das Musical präsentiert nahezu alle großen Hits des King und führt das Publikum durch die wichtigsten Stationen seines Lebens, begleitet von Backgroundgesang und aufwendigen Choreografien. Ein besonderes Highlight ist das legendäre „The Stamps Quartet“, angeführt von Musiklegende Ed Enoch.

Im persönlichen Interview erzählt uns Ed: „Es ist wirklich ein Highlight meines Lebens hier mit dabei zu sein. Wieder ein Teil von Elvis zu sein, in seinen frühen Jahren mit ihm zu arbeiten…“

Wie Elvis Presley als Mensch war, formuliert Ed Enoch so: „Er war wunderbar, er hat so viel gegeben, immer nur gegeben… Er liebte seine Fans. Er liebte es auf der Bühne zu stehen Es ging ihm nicht, um das Geld. Es ging ihm um das Geschenk, das Gott ihm gegeben hatte, das er mit uns teilen wollte.“

Im nächsten Jahr wäre Elvis 90 Jahre alt geworden. Ed erklärt: „Ich kann ihn garantieren, er würde immer noch singen, wenn er noch da wäre. Er war einzigartig. Und es wird niemals mehr einen anderen geben.“ Ed Enoch sang selbst auf der Beerdigung von Elvis. Gerüchte, der „King“ könnte heute noch leben, kommentiert er so: „Er ist tot. Er ist gestorben. Er ist weg… Aber ist nicht vergessen!“

Heute steht Ed Enoch mit Elvis in der Gestalt von Grahame Patrick auf der Bühne. Über ihn sagt er: „Er ist der fantastischste Sänger und Entertainer, den ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Es ist ein wirkliches Highlight meines Lebens.“ Backstage treffen wir Grahame Patrick, der uns viele Kostüme des Schnieders von Elvis Presley zeigt, die er in der Show trägt. Über die Zusammenarbeit mit Ed sagt er: „Jeder Tag ist besonders jeder Tag! Er ist für mich ein Mentor wie ein Vater, ein Freund… Ich liebe ihn sehr und er weiß das. Jeder Auftritt ist so besonders.“ Und so sehen wir Ed Enoch und Patrick gemeinsam Arm in Arm auf der Bühne, wie sie die unvergessliche Musik des King zum Leben erwecken. Noch bis 20. Oktober 2024 kann man die beiden im Estrel Showtheater in Berlin live erleben.