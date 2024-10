Malaika Mihambo trifft Bill Gates – Das steckt dahinter!

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo gab in Berlin gemeinsam mit Bill Gates und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze den Start der Aktion „The Starting Line“ der Kinderrechtsorganisation „Save the Children“ bekannt. Mit zwei Sprüngen in einen Sandkasten von unterschiedlichen Startpunkten wurde sinnbildlich aufgezeigt, dass nicht alle Kinder der Welt die besten Startbedingungen haben und somit auch keine „weiten Sprünge“ machen können. An der symbolischen Startlinie machte man gemeinsam mit der Impfallianz „Gavi“ auf die Benachteiligung von Kindern aufmerksam, die keinen Zugang zu Impfstoffen haben. Bill Gates musste dafür in ungewöhnlicher Mission das Maßband ausrollen. Der Silbermedaillen-Gewinnerin von Paris, Olympiasiegerin (2021) und mehrfache Weltmeisterin war ein wenig Nervosität anzumerken, als sie vor Bill Gates über ihr Charity-Engagement sprach. Anschließend posierte Malaika Mihambo mit Bill Gates für die Kameras.

Die Kinderrechtsorganisation „Save the Children“ unterstützt weltweit Impfprogramme und setzt sich dafür ein, dass alle Kinder Zugang zu Gesundheitsversorgung haben. Die Impfallianz Gavi erreichte seit ihrer Gründung im Jahr 2000 mehr als eine Milliarde Kinder in Ländem mit niedrigem Einkommen mit Impfstoffen. Ihr Ziel ist es, im Zeitraum von 2026 bits 2030 weitere 500 Millionen Kinder zu erreichen. Dazu bedarf es Finanzierungszusagen in Höhe von mehr als 8,2 Milliarden Euro.

Im persönlichen Interview erklärte uns Malaika Mihambo über die Aktion: „Wer mich kennt weiß, dass mir soziales Engagement sehr wichtig ist und das ist für mich auch ein Thema, was die Kampagne sehr schön deutlich macht. Es geht eben darum gleiche Bedingungen zu schaffen, damit jeder Mensch, jedes Kind auf dieser Welt eben gleiche ‚Startschussbedingungen‘ hat.“

Wie es für sie war, Bill Gates zu treffen? Malaika (lacht): „Ja, das war natürlich auch eine besondere Angelegenheit für mich. Es hat Spaß gemacht. Für mich ist es ja auch erst der Anfang. Ich bin ja hauptsächlich erstmal Sportlerin. Von daher mache ich das so nebenher… Von daher freue ich mich über solche Gelegenheiten, die Ehre zu haben, vor so außergewöhnlichen Menschen sprechen zu dürfen.“

Sie erklärt auch: „Mir liegen Kinder einfach sehr am Herzen. Ich habe ja auch meinen eigenen sozialen Verein gegründet für Kinder. Von daher ist es einfach ein Thema, dass mir sehr nahe ist. Weil Kinder sind unsere Zukunft. Je mehr wir unseren Kindern mitgeben, desto bessere Gesellschaften können sie später gründen.“

Wie oft sie derzeit Sport macht? Malaika: „Gerade bin ich noch am Ende meiner Saisonpause. Das heißt ich trainiere gerade nur drei Mal die Woche und gehe dann später rauf auf sieben Mal die Woche. Dann werden die Trainingseinheiten deutlich länger und können auch mal drei Stunden dauern.“

Derzeit nutzt sie ihre Freizeit so: „Lesen, meditieren, spazieren, Freunde treffen… Natürlich gibt es nächstes Jahr die Weltmeisterschaften in Tokio. Da würde ich sehr gerne teilnehmen. Ansonsten bin ich voll in meinem Studium in den Umweltwissenschaften und mache nebenher auch noch sehr viele Dinge im sozialen Bereich. Das würde ich einfach ganz gerne weitermachen.“