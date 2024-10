Mit militärischen Ehren wurden König Frederik X. von Dänemark und Königin Mary von Dänemark von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender am Schloss Bellevue in Berlin empfangen. Es ist der erste offizielle Staatsbesuch des Königspaares in Deutschland. Das Königspaar nimmt in Berlin an den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 25-jähhrigen Bestehen der Nordischen Botschaften teil. Anschließend wird das Paar zur dänischen Minderheit nach Schleswig-Holstein weiterreisen.