Ralf Moeller als „Innovator des Jahres“ geehrt – Warum sich der Schauspieler für Handwerker einsetzt

Im Berliner Hilton Hotel wurden Menschen aus unterschiedlichen Branchen als Innovatoren des Jahres geehrt. Hollywoodstar Ralf Moeller erhielt als Höhepunkt der Preisverleihung den Ehrenpreis als „Innovator des Jahres“ für sein gesellschaftliches Engagement. Denn seit geraumer Zeit macht sich Moeller für die Berufe im deutschen Handwerk stark. Es fehlt an Nachwuchs. Der Schauspieler nahm die Trophäe auf der Bühne strahlend entgegen und posierte anschließend mit allen anderen Preisträgern. Auch Unternehmer Georg Kofler und TV-Urgestein Harry Wijnvoord nahmen an dem Event teil. Im persönlichen Interview sprach Moeller mit uns über den Preis, sein Leben mit 65 Jahren, Fitness, Gesundheit und auch über Donald Trump.

Seinen Preis widmet er allen Handwerkern in Deutschland. Moeller erklärt: „Erstmal gratuliere ich den allen, dass sie den Beruf des Handwerkers erlernt haben und hoffe, dass die 100.000 Lehrstellen, die noch frei sind, bald besetzt sind. Wir brauchen die Handwerker! Sie sind wichtig. Wie gesagt Handwerkerinnen sind auch ganz viele dabei.“

Ralf Moeller möchte vor allem jungen Leuten wieder Spaß und Perspektive für handfeste Berufe geben. Er sagt: „Die Aufgabe ist jetzt, das Handwerk richtig gesellschaftsfähig zu machen. Muss man wirklich so sagen. In den 70er und 80er Jahren da hieß das jetzt gehen wir malochen. Die Eltern sagten ihren Kindern, du musst im Trockenen arbeiten. Fang im Büro an, aber geh nicht auf den Bau. So war das Gerede. Aber wir brauchen natürlich die Leute auf dem Bau. Nicht nur da auf den Dächern… Es gibt 100 verschiedene Berufe, 120, 130, verschiedene Handwerksberufe, Friseur und so weiter zählen auch darunter.“

In diesem Jahr wurde Moeller 65 Jahre alt. Für viele ein Alter auf Rente zu gehen. Für Moeller ein Zeitpunkt Ernährung und Fitness anzupassen. Er verrät: „Ich bin 80 % vegan, das heißt ich esse mal einen Fisch. Mal auch ein Ei und so weiter. Aber in den letzten fünf Jahren habe ich vegetarische und vegane Kost vorgezogen. Das muss man nicht von heute auf morgen machen, aber vielleicht einmal die Woche anfangen es zu probieren. Ernährung ist 80 %… Mit der Ernährung kann man viel ausgleichen. Ich ernähre mich gut, ich trainiere viel, regelmäßig, nicht so schwer, aber kontinuierlich.“ Auch hier möchte er anderen Menschen ein Beispiel geben: „Diese Lebensqualität auch mit 60, 70 oder 80 zu behalten, da muss man auch ein bisschen investieren in seinen Körper.“

Die aktuellen Entwicklungen mit Donald Trump als zukünftigem Präsident in den USA beurteilte Ralf Moeller ebenfalls. Dass einige Stars Amerika verlassen wollen, hält Moeller für Quatsch: „Das haben die schon vor 8 Jahren gesagt… Die sind immer noch da. Wir haben in Amerika eine große Krise von Einwanderung. Wir haben eine hohe kriminalitätsrate in Kalifornien San Francisco Touristen wurden überfallen. Am Rodeo Drive werden Uhren und Geschäfte, überfallen und beraubt. Die Krise ist extrem und wenn ein Präsident die Gewalt im Land und vieles nicht mehr unter Kontrolle hat. Dann wird auch dort gewählt und man hat gewählt… Ich glaube schon, dass wir wie in den vier Jahren mit ihm zuvor auch in Deutschland klarkommen werden.“