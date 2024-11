Hugh Grant verliebt mit Ehefrau bei „Heretic Deutschlandpremiere

Zur Premiere seines neues Films Heretic erschien Hollywoodstar Hugh Grant in Berlin. Der Frauenschwarm kam diesmal nicht allein. Erstmals hatte er in Deutschland ganz offiziell seine Ehefrau Anna Eberstein mit dabei. Händchenhaltend schlenderte das Paar über den roten Teppich, posierte, blickte sich zärtlich in die Augen. Er legte seinen Arm um ihre Hüfte. Hugh Grant und die schwedische TV Produzentin sind seit 2018 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder.

In seinem neuen Film ist Hugh Grant alles andere als romantisch. In dem Horrorfilm Heretic spielt der 64-Jährige einen Psychopathen, der zwei junge Missionarinnen in seinem labyrinthartigen Haus in seine Gewalt bringt und ein übles Spiel mit ihnen um ihr Leben treibt. „Mein Ziel ist es, es so aussehen zu lassen in meiner Rolle, diesen ganzen Abend witzig zu gestalten. Mit Spaß für ihn und Spaß für die beiden Mädchen. Auch, wenn dann mehr und mehr schreckliche Dinge passieren“ erklärt Hugh Grant über seine Rolle.

Im persönlichen Interview gibt sich Hugh charmant und schwärmt über Berlin: „Ich mag Berlin sehr. Ich bin hier schon öfters gewesen. Vor fünf oder zehn Jahren, als wir den Film Cloud Atlas gedreht haben. Es ist eine tolle Stadt!“

Und dann erleben wir ihn von seiner witzigen Seite. Über unser Mikrofon mit Windschutz meint er: „Ich liebe dieses Mikrofon. Ich putze immer meine Waschbecken mit so etwas.“ Wie er sich fit und gesund hält? Hugh mit einer Prise britsichem Humor: „Ich nehme viele Drogen und hatte viele plastische Operationen!“