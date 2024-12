Stars feiern „Ein Herz für Kinder“ – Toni Kroos mit Sohn, Familie Pooth komplett, Christian Lindner mit schwangerer Frau

Großer Star-Auflauf für den guten Zweck in Berlin. Zu „Ein Herz für Kinder“ kamen viele Prominente und posierten vergnügt für die Kameras. Wir sahen Fußballweltmeister Toni Kroos, Politiker Christian Lindner mit seiner schwangeren Ehefrau Franca, Klaus Meine, Wladimir Klitschko, Sängerin Andrea Berg, Chris Norman, die gesamte Familie Pooth, Simone Thomalla, Francis Fulton-Smith, Yasmina Filali mit Tochter, Semino Rossi, Twenty4Tim, Frank Thelen, Markus Söder mit seiner schönen Tochter Gloria, Maria Höfl-Riesch, Gerhard Delling und Christina Block, Anna und Angela Ermakova, Christine Neubauer, Dennenesch Zoudé oder Roland Kaiser.

Im Interview sprachen die Stars mit uns über Kinder, Weihnachten und die Ereignisse im vergangenen Jahr. Toni Kroos spendete an dem Abend nicht nur 100.000 Euro für den guten Zweck, Er hatte auch seinen 11jährigen Sohn Leon mitgebracht, mit dem er in die Kameras lächelte. Über das Vatersein sagte Toni Kroos: „Das ist eine tägliche Aufgabe, der man sich stellt und der man dann hoffentlich auch gerecht wird. Das Leben als Vater hat sich natürlich komplett geändert zu dem Leben, was man davor geführt hat. Aber zum Positiven!“ Toni Kroos über sein bewegtes Jahr 2024: „Es gab viele Highlights auch dadurch, dass ich mich entschlossen habe, meine Karriere zu beenden. Davor gab es die Europameisterschaft und mit Real einen wunderbaren Abschluss. Und dann das Einleben in ein Leben ohne Fußball, was sich natürlich auch erst einmal ein bisschen einruckeln muss, weil man so viele Jahre einen Alltag hatte, der vorbestimmt war. Aber das läuft alles gut und ich freue mich auf das, was kommt.“

Ein Bild mit Seltenheitswert: Verona, Franjo, Diego und Rocco zeigen sich gemeinsam. Die komplette Familie Pooth im Interview. Der Jüngste (Rocco) erklärt, was ihm wichtig ist: „Ich finde jedes Kind auf der Welt sollte gleich behandelt werden, damit es nicht unfair wird!“

Scorpions-Frontmann Klaus Meine (feiert 2025 60. Jubiläum mit der Band) begrüßt Wladimir Klitschko und erklärt uns, wie bewegend sein Jahr war. Meine: „Wir haben viele Konzerte gespielt auf der ganzen Welt. Aber ein trauriger Moment war, dass wir unsere Shows in Deutschland canceln mussten, weil unser Gitarrist verunglückt ist und sich den kleinen Finger gebrochen hat. Er ist jetzt in der Genesungsphase, damit wir im neuen Jahr wieder loslegen können.“

Schlager-Ikone Andrea Berg kam mit dem längsten Kleid des Abends und Ehemann Ulrich Ferber. Paar-Romantik auf dem roten Teppich. Was ihre Liebe stark macht? Andrea: „Ich glaube 20 Jahre miteinander aushalten und durchhalten. Liebe ist nicht dieses Händchenhalten am Anfang und dieses Verliebtsein, sondern Liebe ist auch die Hand in schweren Zeiten nicht loslassen.“

Am Ende kamen übrigens über 23,6 Millionen Euro für den guten Zweck zusammen…