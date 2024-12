„Wir lieben das was wir tun!“ – Roncalli Weihnachtscircus feiert 20. Jubiläum

Zum 20. Jubiläum des Roncalli Weihnachtscircus kamen viele Stargäste mit ihren Familien ins Tempodrom nach Berlin. Unterm Weihnachtsbaum strahlten unter anderem Heike Makatsch, Dieter Hallervorden mit Ehefrau Christiane, Jasmin Tabatabai, Jeanette Hain mit Tochter Malou, Wolfgang Lippert, Hanno Koffler, Marleen Lohse, Nadja Benaissa, Reiner Schöne mit Familie, Tom Tykwer, Sebastian Fitzek, Enie van de Meiklokjes und der Gastgeber Bernhard Paul mit seiner hübschen Tochter Lili Paul-Roncalli. In diesem Jahr gibt es wieder Artistik der Weltklasse, Schleuderbrett-Akrobaten, Trapez, eine besondere Tanzeinlage von Lili Paul-Roncalli, Jonglage, Clowns und Magie.

Roncalli-Gründer Bernhard Paul übergab zu Beginn der Show einen 10.000 Euro Scheck für die Kinderhilfe. Im persönlichen Interview erklärte er uns, was seinen Circus so besonders macht: „Wir lieben das was wir tun. Wir sind das Gegenteil von Homeoffice und Work-Life-Balance und drei Tage Woche mit vollem Lohnausgleich. Wir arbeiten 7 Tage die Woche und zwar gerne. Wir lieben das und das spürt man!“

Die größten Herausforderungen sind für Bernhard Paul sind Genehmigungen, Visa und Bürokratie. Paul: „Wir haben 22 Nationen und bei jedem ist es anders. Also was wir da schon erlebt haben… Diese Bürokratie! Was früher die Raubtier-Nummer war, das ist jetzt die Bürokratie. Es ist unglaublich.“

Am Ende gab es Standing Ovations und Konfettiregen im Tempodrom. Noch bis 5. Januar 2025 kann man den Roncalli Weihnachtscircus dort live erleben.