„Kundschafter des Friedens 2“ – Ü70 Ikonen zurück auf der Kinoleinwand!

Es war ein Treffen von echten Film-Legenden! Zur Premiere der Agentenkomödie „Kundschafter des Friedens 2“ zeigten sich die Hauptdarsteller Corinna Harfouch, Henry Hübchen, Winfried Glatzeder und Thomas Thieme im Kino Colosseum. Einzig Katharina Thalbach konnte leider nicht bei der Premiere anwesend sein, da Sie gerade an Bord eine Kreuzfahrtschiffes vor der Kamera steht. Es war der erste große Auftritt von Corinna Harfouch nach ihrem 70. Geburtstag im vergangenen Oktober. Die Schauspielerin genoss das Blitzlichtgewitter an der Seite ihrer Kollegen. Besonders Henry Hübchen brachte sie zum Lachen, nahm sie beherzt in der Arm und man merkte, das die berühmten Mimen sich gut verstehen.

Im Interview erklärte Corinna Harfouch was „Kundschafter des Friedens 2“ so besonders macht: „Erstmal ist man mit altbekannten und sehr netten, teilweise sehr eng befreundeten Kollegen zusammen…. Es war einfach eine schöne Zeit. Ich mag das Buch. Ich mag das ganze Projekt. Ich finde das wirklich sympathisch. Es macht Freude, aber es ist auch melancholisch…“ Was ihr Beruf für sie bedeutet? Harfouch: „Das ist eine sehr große Frage. Haben wir noch zwei Stündchen Zeit? Dafür gibt es keinen knappen Satz, ehrlich gesagt. Das ist mein Leben!“

Die Hauptdarsteller sind alle Ü70. Henry Hübchen erklärt dazu: „Sie wissen ja, je älter man wird, je verkrusteter! Und jeder hat so seine Eigenarten. Die Anpassungsschwierigkeiten sind natürlich groß. Ist ja auch schwer, als älterer Mensch noch einen Partner zu finden, weil jeder hat so seine durchs Leben erworbenen Eigenheiten und die wir er auch nicht aufgeben.“

Glatzeder wird in diesem Jahr 80 und das kann er selbst nicht fassen. Er meint: „Das ist schrecklich. Bin ich ein Werwolf? Der ich ab und zu mal aus dem Grab rauskomme und sage ‚Hallo, ich lebe ja noch‘.“

Als „Kundschafter des Friedens“ hatte Henry Hübchen übrigens noch einen frommen Wunsch für das Jahr 2025. Er sagte uns: „Ich wünsche mir, das ist vollkommen abgedroschen… Ich meine es wirklich von Herzen. Ich wünsche mir Frieden. Frieden in der Ukraine und Frieden im Nahen Osten.“

Über den Film: Einst waren sie die Crème de la Crème unter den Geheimagenten, die Kundschafter des Friedens haben sogar Fidel Castro beim Staatsbesuch an der Ostsee das Leben gerettet. Ausgerechnet auf Kuba schlittern die pensionierten Auslandsspione der DDR jetzt noch einmal in ein großes neues Abenteuer, als sie anlässlich der Beerdigung ihres alten Mentors noch einmal in ihren Idealen herausgefordert werden, um die letzte Bastion des Sozialismus‘ vor dem nahenden Ausverkauf zu bewahren. Und dabei müssen sie tief in die Trickkiste ihrer Spionage-Kunst greifen und nochmal alles geben. Sie bekommen es mit fiesen Geschäftemachern, Verrat auf höchster Ebene und nicht zuletzt ihren bisher größten Gegnern zu tun: Vollpension und Cuba Libre.