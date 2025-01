Presseball – Klima-Aktivistin Luisa Neubauer sogt mit besonderem Kleid für Aufmerksamkeit

Presseball 2025 im Titanic Hotel Berlin. In diesem Jahr sorgte Klima-Aktivistin Luisa Neubauer mit einem ganz besonderen Kleid für Aufsehen. Aufschrift „Hot, Hotter, Dead“. Dazu sagte sie uns: „Ich bin vor allem bei diesem Abend, weil ich mich Frage, was sonst in der Welt passiert. Deshalb habe ich ein Kleid mitgebracht, was darauf aufmerksam machen soll, dass die Welt um uns herum brennt. Und wir alle gefragt sind unsere Aufmerksamkeit auch dahin zu lenken, wo es unbequem ist. Wo die Krisen da sind, wo es immer heißer wird auf du diesem Planeten.“ In Deutschland ist Neubauer eine der Hauptorganisatorinnen des von Greta Thunberg inspirierten Schulstreiks „Fridays for Future“. Das Kleid mit der provokanten Botschaft ist für die 28-Jährige von wichtiger Bedeutung. Luisa Neubauer: „Inspiriert von Vivian Westwood und anderen Menschen aus der Modewelt, die immer wieder auch die Mode genutzt haben, um Statements zu setzen, bringe ich heute die ganz klare Botschaft mit, es wird heiß auf dieser Welt und wir sind gefragt, die Augen aufzumachen!“

Auf ihrem Rücken sieht man außerdem ein Tattoo. Luisa: „Ich habe hier natürlich die Temperatur-Zahlen mitgebracht. Es ist 1,6 Grad heißer gewesen im letzten Jahr. Die Klimakrise geht auch nicht weg. Auch wenn wir alle woanders hin gucken. Sie ist da und sie braucht unsere Aufmerksamkeit.“

Mehr dazu erfahren Sie im Video: