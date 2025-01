„Paddington in Peru“ – Was Elyas M’Barek mit einem Bär gemeinsam hat…

Trubel und Blitzlichtgewitter im Zoo Palast Berlin bei der Deutschland-Premiere von „Paddington in Peru“. Im drittel Teil der Paddington Filmreihe leiht Elyas M’Barek wieder dem frechen und putzigen Bären die Stimme. Diesmal reist Paddington nach Peru und muss dort auf der Suche nach seiner Tante allerlei Abendteuer bestehen. Sogar der peruanische Botschafter Augusto David Teodoro Arzubiaga Scheuch war eigens zur Premiere erschienen. Elyas M’Barek kam in dicker Winterjacke und Rolli und strahlte an der Seite des süssen Bären.

Was er selbst mit einem Bären gemein hat? Eylas: „Die Körperbehaarung…. Paddington ist auch sehr verfressen, das bin ich auch.“

Bei den Synchronarbeiten hatte Elyas jede mange Spaß und verriet: „Es ist ein Film für die ganze Familie. Er macht unglaublichen Spaß. Es ist nicht nur ein reiner Kinderfilm, auch Erwachsene haben Spaß. Ich auch. Ich habe den dritten Teil gesehen, bevor ich in synchronisiert habe. Ich würde sogar wagen zu behaupten, es ist mein Lieblingsteil.“

Was er sich für dieses Jahr wünscht? Elyas: „Frieden auf der Welt.“

„Paddington 3“ startet am 30. Januar 2025 in den deutschen Kinos.