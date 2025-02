Trauer um „Sesamstrasse“-Star Horst Janson

Der beliebte Schauspieler Horst Janson ist laut Medienberichten im Alter von 89 Jahren verstorben. Über Jahrzehnte prägte er die deutsche Film- und Fernsehlandschaft und wurde vor allem durch seine Rolle in der Kultserie „Der Bastian“ sowie als Moderator der deutschen „Sesamstraße“ einem breiten Publikum bekannt. Horst Janson wirkte in zahlreichen Spielfilmen mit, darunter auch in internationalen Klassikern wie „Das Wiegenlied der Verdammten“ oder „Zwei Kerle aus Granit“. Seine charmante, bodenständige und jugendliche Art machte ihn zu einem der bekanntesten Gesichter des deutschen Fernsehens und zu einem geliebten Darsteller auf der Theaterbühne.

Privat war Janson mit seiner Frau Hella verheiratet. Gemeinsam hatten sie zwei Töchter, die ihn und seine Liebe zur Kunst in Erinnerung halten werden. Bis ins hohe Alter blieb Janson seiner Leidenschaft für die Schauspielerei treu. Mit seinem Tod verliert die deutsche Kulturszene eine prägende Persönlichkeit. 2012 trafen wir ihn beim 40. Jubiläum der Sesamstrasse zum Interview. Über die Lult-Kinderserie sagte er: „„Ich habe viele Erinnerungen an die Sesamstrasse. Zum Beispiel wie ich den Samson aus der Hängematte treiben wollte. Oder wie ich ein Fahrrad reparieren wollte und der Samson mir immer falsche Ratschläge gegeben hat oder wie wir Obst essen wollten und die Birnen zu hart waren. Die konnte er nicht kauen. Er hat lieber Honigbonbons gegessen. Lauter solche alltäglichen Dinge, die in der Sendung eine Hauptrolle gespielt haben.“