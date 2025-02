Harald Glööckler – Warum 2025 sein Jahr werden soll!

Harald Glööckler hatte kurz vor Beginn der Modewoche zu einem Fashion Dinner unter dem Motto „My Style Rocks“ ins Ermelerhaus geladen. Mit dabei: Models in pompöösen Roben und VIPs wie Dieter Hallervorden mit Ehefrau Christiane, Kelly Family Urgestein Kathy Kelly oder Jutta Prinzessin Von Preußen und Theophana Prinzessin von Sachsen Herzogin zu Sachsen. Der Modezar posierte vergnügt mit seinen Gästen im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Er trug diesmal ein langes schwarzes Gewand, Bart, eine übergroße Sonnenbrille verziert mit vielen Glitzersteinen und er hatte seine extra roten und langen „Krallen“ aufgetragen. Farblich passend zu den prallen Lippen. 2025 ist ein besonderes Jahr für Harald Glööckler. Er begeht im Mai seinen 60. Geburtstag, verlor gerade seinen geliebten Hund Billy King, lebt derzeit allein und hatte gerade einen Anfrage vom indischen Fernsehen… Über all das haben wir mit ihm im persönlichen Interview gesprochen.

Harald Glööckler trauert zwar um seinen Anfang Januar verstorbenen Hund, erklärt aber, dass dieser einfach friedlich eingeschlafen ist: „Er wäre jetzt 15 Jahre geworden im Mai und er war ja immer dabei. Aber er hat beschlossen zu gehen. Ich glaube, er hatte genug Tierarzt, genug Spritzen und ich glaube, er hat beschlossen, bevor noch weiter rumgedoktort wird, gehe ich jetzt. Er hat noch gefressen, nachts um 10 Uhr und im 11 beschlossen zu gehen.“

Der Hund durfte immer mit ins Bett. Wäre nun nicht Platz für neuen Partner? Glööckler: „Ja, Anwärter gibt es, aber ich bin nicht bereit im Moment. Ich stelle mir dann vor. Möchtest du, dass der oder die dann morgens nebenan liegt? Und dann denke ich nein!“

Der Modedesigner erklärt uns außerdem: „Heute beginnt das Jahr der Schlange. Chinesisches Sternzeichen, ich bin Schlange. Das ist mein Jahr. Und Sie wissen ja die Schlange häutet sich…“

Und à propos Haut. Glööckler ist stolz auf seine Hände. Nicht nur auf die langen knallroten Nägel und die dicken Ringe, sondern auf die Tattoos darauf: „Die habe ich gemacht, damit man das Altern der Hände nicht sieht dachte ich. Anstatt wie andere immer unterspritzen, macht man ein Tattoo drüber… Das sind eigentlich Spitzenhandschuhe, die auftätowiert sind.“

Glööckler gestand, dass er frisch aus der Schönheits-Klinik kommt und sein Hals dort behandelt wurde. Weitere Eingriffe? Glööckler: „Ich würde mir die Augen noch mal liften lassen, aber im Moment habe ich dazu keine Zeit.“

In diesem Jahr wird Harald Glööckler 60 Jahre alt. Das kommentiert er so: „Wenn es nach mir gehen würde, da würde gar nicht viel passieren. Aber mein Management und meine Freunde, die sehen das ein bisschen anders. Die wollen da was Großes machen… Ich habe mich damit abgefunden, dass ich 60 werde und versuche auch das mit Humor zu nehmen…“

Wie er sich fit hält erklärt er so: „Ich mache Sport. Ich mache Sauna. Ich meditiere, ich nehme sehr viel Vitamine intravenös und lasse mir auch Infusionen geben, aber nehmen auch jeden Tag viele Vitamine zu mir. Und versuche einigermaßen gesund zu essen.“

Dann gab es da noch Schlagzeilen, dass Glööckler ein Angebot habe, im indischen Fernsehen groß rauszukommen. Glööckler bestätigt: „Ich hatte Anfragen aus Indien. Ich war für Promi Big Brother angefragt. Das hat aber auch zeitlich nicht geklappt. Aber ich habe auch weitere Anfragen. Wir werden sehen. Vielleicht kommt auch bald Indien.“

Hier gibts das ganze Interview: