Askania Award 2025 – Sibel Kekilli und Jaecki Schwarz geehrt

Zum 17. Mal wurde in Berlin der Askania Award verliehen. Zur Preisverleihung im Quatsch Comedy Club erschienen auf dem roten Teppich Stars wie Sibel Kekilli, Jaecki Schwarz, Nico Hofmann, Annika Ernst oder Ulli Wegner. Blitzlichtgewitter im Vorfeld der Berlinale. In verschiedenen Kategorien wurden wieder Filmschaffende mit einer edlen Uhr ausgezeichnet.

Sibel Kekilli wurde als beste Schauspielerin geehrt. Was sie an ihrem Beruf so liebt? Sibel: „Man kann in andere Rollen schlüpfen und auch in andere Welten… Sich mal von dieser Welt, die gerade nicht sehr friedlich ist, in eine andere Welt beamen…“

Einen Sonderpreis erhielt Regisseur und Filmproduzent Nico Hofmann. Er erklärte uns: „Ich bin jetzt 65 geworden, da ist das Leben noch ein bisschen vor dir. Ich komme mir aber in der Tat vor, als wäre es das Lebenswerk… Ich bin nicht dafür gemacht in Rente zu gehen. Ich kenne wirklich viele die machen das mit Genuss, fahren dann zwei Jahre auf dem Wannsee herum und genießen das mit Rotwein. Und andere wollen wirklich noch mal durchstarten und ihr eigenes Leben neu aufbauen.“

Schauspiellegende Jaecki Schwarz erhielt den Preis für sein Lebenswerk. Der 78-Jährige war sichtlich gerührt. In über 120 Film- und Fernsehrollen sowie am Theater begeisterte er die Zuschauer. In „Polizeiruf 110“ erreichte er ein Millionenpublikum. Er resümierte: „Ich bin ja nun am Ende des Berufsweges. Ich habe mal so überlegt, dass die Schauspielerei eigentlich der Inhalt meines ganzen Lebens war von Anfang an von der Schule bis jetzt kurz vorm Tod. Also ich habe unwahrscheinlich viel gearbeitet in dem Beruf und bin in ihm aufgegangen… Es waren viele schöne Momente. Es waren auch beschissene Momente. Also von allem etwas und die schönste Rolle kann ich nicht sagen. Es waren viele, viele schöne und auch viele nicht so schöne. Aber es ist mein Beruf und das muss dann halt gespielt werden…“

Am Ende posierten alle Preisträger gemeinsam auf der Bühne: Nico Hoffman (Sonderpreis Produzent), Sibel Kekilli (Beste Schauspielerin), Mathias Freihof (Bester Schauspieler), Leonard Burkhard (Shooting Star) und Jaecki Schwarz (Lebenswerk).