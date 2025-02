Actors Night – Roberto Blancos Leben soll verfilmt werden…

Pünktlich zur Berlinale feierten im Restaurant Scirocco des Bristol Hotels am Kurfürstendamm zahlreiche Stars die Actors Night 2025. Zu einem Dinner hatte man Prominente wie Nastassja Kinski, Dieter Hallervorden, Simone Thomalla, Roberto Blanco, Anouschka Renzi, Mariella Ahrens, Caroline Beil, Jenny Elvers oder Sönke Möhring eingeladen. Oscar-Filmproduzent Michael Simon de Normier („Der Vorleser“) war mit dabei. Er kam gemeinsam mit Roberto Blanco, dessen Leben er bald verfilmen möchte. Robert Blanco strahlte gut gelaunt, seine 87 Jahre und sein bewegtes Leben sieht man ihm kaum an.

Über sein Erfolgsgeheimnis sagt Blanco: „Erfolgsgeheimnis kann man nicht sagen, weil wenn ich das hätte, dann würde ich Besitzer von 17 Yachten sein, oder? Ich wäre reicher als Trump… Seinen eigener Stil, seine eigene Art und wenn das ankommt, bist du gerettet.“

Michael Simon de Normier erklärt, was das Leben von Roberto Blanco so faszinierend für eine Verfilmung macht: „Der beliebteste Afrodeutsche aller Zeiten, der vor den Nazis geflohen ist, der in Beirut in einem Mädcheninternat aufgewachsen ist. Eine völlig skurrile Persönlichkeit, aber jemand, der alle gewinnt, die ihm persönlich begegnen.“

Jenny Elvers posierte in einem langen aber luftigen Kleid. Sie sagt: „Warum ist die Berlinale im Februar?… Im Moment ist es wirklich sehr, sehr, sehr, sehr kalt. Ich habe das Gefühl meine Haare sind total elektrisiert. Ich hatte so einen Mantel an, aber naja…“ Über ihre Karriere erklärte Jenny: „Ich hatte so Mitte 40 bis Anfang 50 eine relativ große Pause, weil da gab es nicht viele Rollenangebote. Jetzt bin ich wieder im guten Alter. Jetzt habe ich wieder einen schönen Kinofilm gedreht, der jetzt fertig ist. Es macht einfach viel Freude!“

Simone Thomalla schwärmte über ihren Beruf: „Man hat die Möglichkeit, mehrere Leben zu leben, weil man sich in verschiedene Personen hineinversetzen muss und Geschichten erzählen darf, die man nie erlebt hat…“

Auch für Mariella Ahrens ist die Schauspielerei ein Traum. Mariella: „Ich habe den Beruf ja schon bereits mit 15 sozusagen in Anführungsstrichen ausgeübt auf der Theaterbühne. Und für mich ist es einfach mein Traumberuf, weil ich es liebe, mich in Menschen hineinzuversetzen. Wir sind auch kleine Psychologen nebenbei und einfach in verschiedene Charaktere zu schlüpfen, Berufe leben… Ich habe einmal alles durchgelebt, fast!“