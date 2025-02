Antonio Banderas und Bob Geldof auf Friedensmission in Berlin

Hollywood-Glanz im Hotel Adlon. Zur großen „Cinema For Peace“-Gala kamen Prominente wie Götz Otto, Max Giesinger, Leslie Mandoki, Henry Hübchen, Jutta Speidel, Regina Halmich, Gräfin Stephanie von Pfuel, Alena Gerber oder Sandra Maischberger. Neben verschiedenen Filmemachern wurden an dem Abend Modeschöpferin Diane von Fürstenberg für ihre Unterstützung von Frauen, Antonio Banderas und Sir Bob Geldof mit einem Award geehrt.

Antonio Banderas wurde als Film-Legende und Philiantrop geehrt. Den Preis überreichte die Menschenrechtsaktivistin und Dokumentarfilmerin Zainab Gaschajewa, mit der sich Banderas rührend in den Armen lag. „Zorro existiert!“ erklärte Antonio auf der Bühne in Anspielung an den von ihm verkörperten Kinohelden, der in der Welt für Gerechtigkeit sorgt. Im Interview erklärte Banderas, was jeder von uns für Frieden tun kann. Er selbst habe zwei Stiftungen und ein eigenes Theater. Er erklärt: „Beim Theater finde ich Raum für Wahrheit. Es hängt immer davon ab. Wer ist der Regisseur? Wer ist der Schauspieler? Was ist das Stück, das gespielt wird. Aber es gibt immer eine objektive Wahrheit und das bedeutet, eine Gruppe von Menschen ist auf der Bühne und es gibt eine andere Gruppe von Menschen und das ist das Publikum. Die Interaktion zwischen beiden ist wunderschön. Das funktioniert bereits seit über 3000 Jahren. Es macht Sinn!“ Gerade in Zeiten von Social Media braucht es Alternativen. Antonio: „Man ist nicht mehr aufmerksam. Besonders bei den jungen Leuten sieht man das. Sich durch Instagram zu swipen ist wie Popcorn. Man kann nicht damit aufhören… Wir leben nicht besser, wir leben schneller!“

Bob Geldof wurde für seine Wohltätigkeitsarbeit ausgezeichnet. Er hatte vor über 40 Jahren Band Aid gestartet und mehr als 140 Millionen Pfund an Spenden gesammelt. Geldof sagte uns: „Wichtiger als einen schönen Preis zu bekommen ist der Grund, wofür wir seit 40 Jahren kämpfen. Mit der neuen Regierung in den Vereinigten Staaten wird dies zu einer Art aktivem Widerstand gegen ihre gierige Politik.“ Wie sich Bob Geldof mit über 70 Jahren fit für seine Aufgaben hält? Bob: „Ich mache nichts. Mein Freund läuft jeden Tag 10 km und macht sein Übungsprogramm. Ich bleibe im Bett und bleibe gesund.“