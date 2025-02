99 Fire Films Award – Promis über Freundlichkeit

Buntes Star-Aufgebot im Berliner Astor Lunge Kino. Unter dem Motto „The Power of Kindness“ hatten junge Filmemacher 99-Sekündige Kurzfilme zum Thema Kindness (zu deutsch: Freundlichkeit) produziert. Prominente wie Katja Riemann, Gesine Cukrowski, Mariella Ahrens, Minu Barati, Sönke Möhring, Jonas Hummels, Theo Carow oder Kristina Vogel posierten für die Kameras und zeichneten die besten Filme mit Preisen aus.

Für Katja Riemann ist „Kindness“ wichtig. Sie erklärt: „Ich würde Kindness natürlich mit Achtsamkeit verbinden wollen. Gerade in Zeiten wie diesen, wo so eine Aggressivität unheimlich dicht unter der Oberfläche sitzt…“

Gesine Cukrowski findet das Motto des Abends gut und meint: „Wir müssen nicht darauf warten, dass andere zu uns freundlich sind. Wir müssen freundlich zu anderen sein. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Wenn ich Menschen anlächle, dann lächeln sie zurück. Das ist das ganze Geheimnis.“

Für Mariella Ahrens ist es ein Lernprozess: „Ich habe das auch gelernt, mal nicht so immer zu reagieren, wenn ich angegriffen werde, sondern einfach freundlich zu bleiben. Es ist ein Erfahrungswert, dass es manchmal gar nichts bringt, für einen Menschen sich aufregen…“

Die Gewinner des Abends:

Beste Idee: “Kraftstoff” by Team Team (aus Hannover)

Beste Kamera: “Die Geste” by 2 Paddys 1 Shoot ( aus Köln)

Beste KI: “K.I.ndnes” by Zitterpartie (aus Münster)

Bester Film: “Thoughts i can’t share” by Team Belalim (aus Berlin)

Ehrenpreis: “Floating Words” by Daniel Helber (aus Esslingen am Neckar)