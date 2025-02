Über 2.000 Gäste feierten am Wochenende ein rauschendes Fest im Hotel Intercontinental Berlin. Zum „Ball der Wirtschaft“ hatte der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) eingeladen. Motto des Abends: „Simply The Best!“ Ein Ball, der in der Hauptstadt mittlerweile Kult-Status genießt. 7000 Quadratmeter Ballfläche, 100 Köche (darunter zwei Sterneköche) zauberten erlesene kulinarische Kreationen, leckere Desserts, dazu Getränke wie Champagner, Cocktails und Weine. 13 Live-Acts für das perfekte Entertainment…

Auf der Gästeliste das „Who Is Who“ der Berliner Wirtschaft. Neben Gästen aus der Politik wie Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) mit Lebensgefährtin und Senatorin Katharina Günther-Wünsch kamen auch Prominente wie Hollywoodstar Ralf Moeller, Schauspieler Mark Keller, Gesine Cukrowski, Bettina Zimmermann mit Freund Kai Wiesinger, Entertainer Julian F. M. Stoeckel oder Noah Becker.

Noah Becker strahlte erst an der Fotowand. Ob er selbst tanzen kann? Noah: „Ich habe so ein paar Moves, aber ich bin jetzt nicht der beste Tänzer.“ Während im großen Ballsaal Bandleader Andrej Hermlin und sein Swing Dance Orchestra aufspielten sahen wir Noah Becker als DJ am Mischpult, wie er der ausgelassen tanzenden Menge einheizte. Ein rauschendes Fest in Zeiten, in denen die Wirtschaft in Deutschland in einer großen Krise steckt.

Ralf Moeller erklärte uns im Interview, dass er sich um die deutsche Wirtschaft sorgt. Moeller: „Es wackelt natürlich, es sieht nicht gut aus. Große Firmen, was wir nie erwartet hätten, wie Krupp, wie VW, Mercedes… Also unsere Säulen, die wanken im Moment und das sieht nicht gut aus. Ich setze mich ja auch für Motivation für Handwerker ein…“

Schauspieler Mark Keller sagte uns, was ihn derzeit bewegt. Keller: „Ich wünsche mir, dass wir ein paar Sachen ändern in Zukunft, dass die Wirtschaft, dass die Menschen wieder Geld verdienen. Wenn Arbeitet belohnt wird, dann macht die Arbeit auch wieder Spaß und dann rollt auch wieder die Wirtschaft… Am Ende ist es so, dass wir so viele Insolvenzen in Deutschland haben, jeden Monat. Und das hängt mit unserem Steuersystem zusammen, was so nicht funktionieren kann. Man muss so viel vorauszahlen, so viel nachzahlen und du verdienst kaum gerade. Wenn du einen schlechtes Jahr hast, bist du platt.“

Das alles tat der Stimmung keinen Abbruch. Es bleibt das Hoffen auf eine bessere wirtschaftliche Lage, vielleicht auch dank der neuen Regierung in unserem Land. Die Zukunft wird es zeigen.