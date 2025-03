Ski Aggu und Ikkimel – Das neue Rapper-Traumpaar?

Seine Karriere ging in den letzten Jahren steil bergauf. Spätestens seit seiner Version von „Friesenjung“ kennt Ski Aggu jeder. Doch der Rapper hat auch eine interessante Freundin, die er ab und zu im Social Media zeigt. Ikkimel ist ebenfalls Rapperin, dabei mega-sexy, mit derben Texten, die nicht jugendfrei sind. Auch sie schwebt gerade auf einer Erfolgswelle.

Im letzten Herbst haben wir bei Ikkimel nachgefragt: Ist sie mit Ski Aggu liiert? Ikkimel: „Ja, bin ich!“ Was Ski Aggu für sie so besonders macht? Ikkimel: „Ein toller Mensch. Ein netter aufrichtiger Mensch. Auch sehr schlau… Er ist einfach sehr freundlich, klug und auch humble…“ Ob sie sich mehr vorstellen kann? Hochzeit? Kinder? Ikkimel: „Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Nee…“

Zuletzt gab es aber Gerüchte, die beiden wollen in Las Vegas heiraten. Vor wenigen Tagen trafen wir Ski Aggu persönlich beim Musikautorenpreis in Berlin und haben nachgefragt. Denn im April geht es für den Chart-Stürmer in die USA, wo er einige Konzerte spielen wird. Was er dort mit seiner Freundin vor hat? Im Interview verrät Ski Aggu: „Sie will ja, dass wir heiraten in Vegas. Mal gucken, aber wahrscheinlich komme ich nicht drumherum… Ich glaube wir werden einfach absolut besoffen sein. Und werden uns hoffentlich am nächsten Tag noch erinnern können.“ Über seine Freundin sagte er uns: „Sie ist einfach ultrasmart, und ultraliebenswürdig und ich fühle mich einfach zu Hause bei ihr.“ Bei der Familienplanung hat er allerdings andere Ansichten als sie. Er will Kinder. Ski Aggu: „Ja auf jeden Fall! Ganz viele Kinder…“ Mehr im Video…