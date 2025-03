Bill Clinton in Berlin als „Peacemaker of the Century“ geehrt – Warum er in die Hauptstadt kam…

Hoher Besuch in der Hauptstadt. Zur Eröffnung des „World Forum 2025“ erschienen Bill und Hillary Clinton im Hotel Adlon und wurden von den Gästen herzlich empfangen. Bei der Veranstaltung geht es laut Veranstalter um die Zukunft von Demokratie, Technologie und Menschheit. Dazu erschienen bereits namhafte Gäste wie der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Olmert, der russische Oppositionelle Vladimir Kara-Murza oder der weltweit führende Langlebigkeitsforscher Professor David Sinclair. Auf der Bühne sprachen Hillary und Bill Clinton bewegende und persönliche Worte, scherzten, lachten und zeigten sich Arm in Arm…

Am Abend gab es dann erneut Standing Ovations als der ehemalige US Präsident mit seiner Ehefrau Hillary den Saal betrat. Händeschütteln, herzliche Umarmungen, ein Dinner bei Kerzenschein bei der „Democracy Gala 2025“. Wasser und Wein wurden gereicht. Sänger Ricardo Marinello begeisterte zwischendurch das Publikum mit seinem Gesang. Als abendlicher Höhepunkt wurde Bill Clinton für sein Friedensengagement als „Peacemaker of the Century“ ausgezeichnet, weil er die Kriege in Bosnien, im Kosovo, im gesamten ehemaligen Jugoslawien, in Nordirland, Israel, Palästina und Osttimor beendet hat. Gerührt nahm Bill Clinton die Auszeichnung entgegen. Dazu wurde ihm eine glänzende Medaille um den Kopf gehängt. In seiner Rede erklärte Clinton, dass ihn das Thema Frieden bis heute beschäftigt. Bill: „Ich wache immer noch manchmal nachts auf und frage mich was hätte ich tun sollen, damit der Frieden hält.“