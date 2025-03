Persönliche Geständnisse – Mario Basler und Markus Babbel als Autoren „Das Leben nach den besten Jahren“

„Das Leben nach den besten Jahren“ heißt das erste gemeinsame Buch von Mario Basler und Markus Babbel. Die beiden Ex-Fußballprofis haben ihr gemeinsames Werk vorgestellt. In einer Buchhandlung in Berlin plauderten die beiden Freunde über ihr Buch, ihre gemeinsame Zeit beim FC Bayern und die Europameisterschaft 1996. Im Publikum viele Fans, die sich anschließend die Bücher signieren ließen. Mario Basler und Markus Babbel plauderten danach bei uns getrennt voneinander im Interview.

Mario Basler über das Verhältnis zu Markus Babbel: „Wir haben zusammen bei Bayern München gespielt. Wir haben zusammen in der Nationalmannschaft gespielt, also das verbindet ja automatisch schon ein bisschen. Aber wir haben uns auch nach dem Fußball nie so aus den Augen verloren… Wir haben viele schöne Abende und Nächte verbracht, was mit Markus immer sehr lustig ist und sehr viel Spaß gemacht hat und das verbindet auch noch ein bisschen.“

Basler über die schönsten Momente seiner „besten Jahre“: „Der schönste große Moment war natürlich die erste deutsche Meisterschaft. Das ist das, auf das man ja so ein bisschen hinarbeitet. Wenn man in der Bundesliga spielt möchte man schonmal deutscher Meister werden oder DFB Pokalsieger. Der erste DFB Pokalsieg mit Werder Bremen war ein großes Ereignis und dann natürlich auch das Champions League Endspiel 1999 trotz dass es verloren ging war es ein großes Highlight in meinem Leben.“

Mario Basler ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Er erklärt: „Ich gebe ja nicht die Meinung anderer ab, sondern meine Meinung. Und ich gebe die so ab, wie ich für mich denke, dass ist die richtige Antwort. Und ich bin da auch sehr gerade. Ich bin da nicht wie das Fähnchen im Wind und entschuldige mich dann einen Tag später.“

Thema Politik in Deutschland… Mario Basler: „Volkskatastrophe! Ich hoffe es wird jetzt besser!“

Thema Donald Trump. Basler: „Volkskatastrophe! Noch schlimmer als man es sich hätte vorstellen können.“

Gendern? Mario: „Auf gar keinen Fall. Keine Chance. Gendern können sie ja alle gerne machen. Ich mache es nicht.“

Was Mario Basler heute noch sportlich macht? Er sagt: „Gar nichts. Ich mache keinen Sport mehr, nix. Ich renne so ein bisschen rum. Gehe mit meinem Hund spazieren und dann ist es auch gut.“

Markus Babbel über „Das Leben nach den besten Jahren“: „Wichtig ist, dass man sich frühzeitig Gedanken macht, dass man nicht in so ein Loch hinein fällt. Was könnte einem gefallen? Wo kann man dieselbe Leidenschaft entwickeln oder Begeisterung entwickeln wie beim Fußball?“

Und der Fußball-Millionär machte ein ungewöhnliches Geständnis. Babbel: „Das Glück hatten wir, dass wir unser Hobby zum Beruf machen durften, dafür auch noch bezahlt worden sind. Ich hätte es auch umsonst gemacht!“

Ob er heute noch Fußball spiel? Babbel: „Ich habe aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte. Ich habe danach noch drei oder vier so Prominenten-Kicks gemacht, wo ich dann gefragt habe, ob ich irgendwie noch ganz knäcke bin…. Es schaut furchtbar aus! Danach tut mir drei Tage das Gestell weh, dass ich gesagt habe nee, ich kicke nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich mache Fitness. Ich fange jetzt wieder an zu laufen…“

Hier gibt’s die gesamten Interviews der beiden Fußballstars: