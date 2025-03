Von der Sängerin zur Stifterin? Sarah Engels über Karriere, Familie und die Pläne ihrer eigenen Stiftung

Dier Haare zum Pferdeschwanz gebunden schlendert uns Sarah Engels im Berliner Tempodrom entgegen und nimmt uns mit hinter die Kulissen. Zwischen Kostümen, Perücken, Hüten und Requisiten schlägt ihr Herz höher. Sarah stöbert im Regal, setzt sich einen knallroten, federgeschmückten Hut auf. Dann geht es an die Proben. Denn Sarah Engels ist in diesem Jahr wieder Teil der weltberühmten Eis-Show „Holiday On Ice“. In verschiedenen Städten hat sie Gastauftritte. In Berlin ist sie zur großen Überraschung am Ende auf Schlittschuhen zu sehen. Sarah wechselt ihre Schuhe und stellt fest: „Es ist wieder ein schönes Gefühl in die Schlittschuhe reinzukommen. Aber ich muss sagen, man merkt, die sind enger geworden. Man sagt ja auch mit dem Alter oder generell, auch wenn man Mama wird, werden die Füße größer. Das ist nicht nur ein Mythos. Das ist wirklich die Wahrheit. Sie sind wirklich enger geworden!“

Dann geht es aufs Eis. Sarah Engels bewegt sich erstaunlich gut auf den Kufen. Ein paar Tipps gibt ihr der Eisläufer Piero Joel Lopez Moreno, der sie fit für die Show macht. Piero hat letzte Tipps vor dem Auftritt: „Dass du versuchst, mit so viel Körperkontrolle und einem ruhigen Atem über das Eis zu gehen, dass du dir keinen Stress und keinen Kopf machst. Und dann wird das schon!“

Nach dem Ehe-Aus mit Sänger Pietro Lombardi ist sie mit Fußballstar Julian Engels glücklich verheiratet. Sarah hat aus der Beziehung mit Pietro einen Sohn (Alessio) und mit Julian hat sie Tochter Solea. Im persönlichen Interview spricht Sarah Engels mit uns über ihr Leben, Karriere, Familie, Liebe und ihre verletzliche Seite. Sie plaudert aber auch über ihr neues Herzensprojekt: Ihre eigene Stiftung unter dem Titel „Starke Mädchen“.

Sarah verrät: „Letztes Jahr im Oktober wurde der Wunsch immer größer und dieses Jahr werde ich es dann auch endlich machen und werde meine eigene Stiftung gründen. Ich habe da schon super viele Ideen. Superviele Wünsche… Es sind ja erstmal ganz viele bürokratische Dinge, die erstmal erledigt werden müssen. Das heißt, der erste Schritt ist jetzt, dass ich ein richtiges Konzept schreiben möchte, wie soll die Stiftung aussehen. Das ist für mich wirklich ein Herzensprojekt.“

Was sie vor hat? Sarah: „Ich werde sicherlich nicht die Welt damit verändern können, aber ich möchte einfach Frauen Mut machen. Ich möchte Frauen stärken, auch schon im jungen Alter… Dass junge Mädchen lernen müssen auch nein sagen zu können, dass sie sich auch trauen, ihre Meinung zu vertreten… Vor allen Dingen bezogen auf Themen wie häusliche Gewalt oder so, da auch einen Schlussstrich ziehen zu können.“

Sarah selbst teilt viele Dinge des Lebens sehr öffentlich im Social Media. Sie erklärt: „Ich glaube von meinen 1,8 Millionen Followern sind 97 oder 98% Frauen, darunter junge Mädchen, aber auch erwachsene Frauen und Mütter. Es gibt super viele Themen, die mich persönlich bewegen, aber wo ich auch merke, dass es die Gesellschaft einfach bewegt und vor allem auch Frauen betroffen sind.“

Wie sie Familienglück und Beruf vereint? Sarah: „Am Ende des Tages bin ich einfach nur Sarah. Ich bin Mama. Ich bin Ehefrau. Und ja, ich habe meinen Job und der ist für mich der schönste Job, den man sich wünschen kann. Und es ist manchmal auch nicht immer leicht alles unter einen Hut zu bekommen. Das stimmt, aber es ist ein riesengroßes Privileg. Ich darf meine Familie dabei haben. Ich kann selber entscheiden, mir die Ferienzeiten freizunehmen und zu sagen, okay, da möchte ich für die Kinder da sein.“

Dann der große Augenblick. Die Show beginnt. Eiskunstlauf-Stars und Weltklasse-Artisten zeigen ihre Kunststücke. In der Show „Horizons“ performt Sarah im Abendkleid ihre Songs „Te Amo Mi Amor“ und „Für immer“. Die Show ist ausverkauft und der Jubel der über 2.000 Zuschauer beim Finale, als Sarah dann mit Schlittschuhen über das Eis schwebt, ist groß. Feuerwerk, Winken und eine glückliche und doch ein wenig erschöpfte Sarah…

