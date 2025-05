Roberto Blanco sticht das Fass an – Stars feiern beim AEDT Maifest

Im Berliner Hofbräuhaus wurde beim AEDT Maifest zünftig gefeiert. Mit dabei zahlreiche Prominente wie Simone Thomalla, Axel Schulz, Roberto Blanco mit Ehefrau Luzandra, Prinz Frederic von Anhalt, Daniel Völz, Frank Kessler, oder Dieter Landuris. Höhepunkt war der Maibock-Fassanstich durch Roberto Blanco. Es spritze ein wenig, aber mit wenigen Schlägen mit dem Holzhammer meisterte der Schlagerstar seine Aufgabe bestens und begeisterte dann mit seinem Kultsong „Ein bisschen Spaß muss sein“ das Publikum.

Im Juni wird Blanco 88 Jahre alt. Was ihn fit hält erklärt er im Interview so: „Die Gene, die Art vom Leben. Ich passe auf mich auf. Und die Gene von Gott und von meiner Familie.“ Seine 40 Jahre jüngere Frau Luzandra strahlt im roten Dirndl an seiner Seite. Roberto stellt klar: „Sie ist immer dabei, obwohl manche schreiben, dass wir auseinander leben. Das stimmt überhaupt nicht. Das sage ich ihnen, bevor Sie mich fragen. Wir sind immer zusammen. Wir waren noch nie getrennt.“ Über sie sagt er uns auch: „Die Liebe das Vertrauen. Sie ist mein Alles!“

Für Prinz Frederic von Anhalt war es die Rückkehr ins Partyleben. Zu Beginn des Jahres stand sein Leben auf der Kippe. Er lag mit Lungenentzündung, Nierenversagen und Herzinsuffizienz auf der Intensivstation. Frederic, der nach eigenen Angaben noch nie krank war, erklärt: „Das war der erste harte Schlag bei mir. Und dann sagten die Ärzte das Ganze ist fifty-fifty… Da fing ich an nachzudenken. Du hast ja ein gutes Leben gehabt. Was soll’s… Ich muss noch viel machen. Ich muss auch noch mal in die Klinik zurück. Viel muss noch repariert werden. Aber das kriegen wir alles schon hin.“

Besonders gut gelaunt zeigte sich auch Simone Thomalla. Die Schauspielerin hat seit einigen Monaten einen neuen Freund und sagt: „Wenn es sich nicht gut anfühlen würde, dann wäre ich nicht in dieser Beziehung. Das glauben Sie mir mal. Im Laufe der Jahre hat man das schon für sich so festgelegt. Entweder geht es einem gemeinsam besser, oder man lässt es.“ Bier und Bayern-Flair gefällt der 60-Jährigen. Simone: „Ich drehe ein halbes Jahr in Bayern. Ich liebe Tradition, ich liebe das Oktoberfest und demzufolge lebe ich auch das hier. Ich kann gut feiern. Ich kann gut Bier trinken. Ich kann das alles!“