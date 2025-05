Kirschblüten-Party im Museum – Jenny Elvers 35 Jahre nach ihrem Heidekönigin-Titel

Unter dem Motto „Cherry Blossom“ (Kirschblüten) hatte man ins Museum für Kommunikation in Berlin geladen um die Eröffnung des Restaurants W66 by Wild & Wiese zu feiern. So sahen wir viele VIPs inmitten herrlich schöner Blüten wie Jenny Elvers, Isabel Edvardsson, Sina und Sarah Tkotsch, Rolf Scheider, Schlagerstar Julian David, Rapper Romano, Model Klaudia Giez und Natascha Ochsenknecht.

Zwischen Kirschblüten und mit Blumenkränzen zeigten sich die Prominenten gut gelaunt für die Fotografen. Jenny Elvers zeigte sich mit Blumenkranz im Haar. 35 Jahre ist es nun her… Jenny wurde Heidekönigin und startete in eine Karriere ins Showbiz und wurde Schauspielerin. Jenny verriet uns, dass sie den Frühling und besonders den Monat Mai liebt: „Der Mai ist der beste Monat. Alles erblüht. Ich habe Geburtstag. Es ist Muttertag. Es ist Vatertag. Mai ist der schönste Monat.“