New Faces Award 2025 – Tua El-Fawwal gewinnt Sonderpreis – Warum sie immer ein Kopftuch trägt…

Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich beim „New Faces Award“ in Berlin. Ganz junge neue Gesichter und altbekannte Filmschaffende wie Frank Kessler, Kim Hnizdo, Guido Broscheit, Oliver Mommsen, Dennenesch Zoudé, Louisa-Céline Gaffron, Lulu Lewe, Jerry Kwarteng, Jan Sosniok oder Oliver Polak posierten gute gelaunt für die Kameras.

Tua El-Fawwal wurde am Abend mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Für ihre Rolle in der Serie „Druck“ wurde sie bereits 2020 mit dem Deutschen Schauspielpreis als beste Nachwuchsschauspielerin geehrt. Die in Ägypten geborene 27jährige Schauspielerin ist die erste Schauspielerin, die in Deutschland privat wie vor der Kamera immer Hidschab (Kopftuch) trägt. Im Interview erklärte sie wieso sie das tut: „Weil ich den jungen Mädchen, die ganz klein sind, so wie ich damals, zeigen möchte, dass sie jemanden, der wie sie aussieht, im Fernsehen sehen. Der die gleichen Probleme durchmacht und dass sie wissen, dass sie gut sind, so wie sie sind, dass sie normal sind und dass an ihnen nichts falsch ist und dass man alles erreichen kann, ob mit oder ohne Hidschab.“

Hier gibt’s das ganze Interview:

Die weiteren Gewinner der „New Faces Awards“ und Jurybegründungen.

„Beste Nachwuchsschauspielerin“ – Dana Herfurth: „Mit ihrer unbändigen Spielwut und ihrer sensationellen Bandbreite ist Dana Herfurth die prägende Präsenz in ‚Small Town Girl‘. Sie ragt nicht nur heraus, mit ihr steht und fällt dieser Kinofilm, der sich mutig dem sensiblen Thema Missbrauch nähert. Dana Herfurth ist eine Bereicherung für das deutsche Kino, die Jury wünscht ihr noch viele weitere große Rollen.“

„Bester Debütfilm“ – Bernhard Wenger: „Bernhard Wenger erzählt eine außergewöhnliche und höchst anspruchsvolle Geschichte mit verblüffender Selbstverständlichkeit, er schenkte seinen Schauspielern dabei tiefstes Vertrauen. In seinem ersten Lang-Spielfilm schuf er seine eigene unverkennbare Bildsprache, die in ihrer Klarheit besticht. Sein Film ‚Pfau – Bin ich echt‘ weckt die schönsten Hoffnungen auf seine nächsten Werke.“

„Bester Nachwuchsschauspieler – Enzo Brumm: „Komödie ist die schauspielerische Meisterklasse. Die Jury ist sich einig: Enzo Brumm beherrscht dieses Spiel perfekt. Mit seinem persönlichen Witz und Gespür für Timing beweist er sich in ‚Victor bringt’s‘ als ebenbürtiger Gegenpart zu Komödienkönig Moritz Bleibtreu. Die Szenen des verbalen Schlagabtauschs wirken ebenso natürlich und mühelos wie seine emotionalen Darstellungen. Enzo Brumm transportiert eine einzigartige Leichtigkeit, die preiswürdig ist.“