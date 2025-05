Bill Murray in Berlin – Premiere von „Der Phönizische Meisterstreich“

Hollywoodstar Bill Murray zu Gast in Berlin. Zur Deutschland-Premiere von „Der Phönizische Meisterstreich“ von Kult-Regisseur Wes Anderson erschien Bill Murray gut gelaunt auf dem roten Teppich. Die Tragikomödie mit Hollywoodbesetzung erzählt die Geschichte des superreichen Geschäftsmanns Zsa-Zsa Korda, der mit Geschäften in der Rüstungs- und Luftfahrtbranche zu einem der reichsten Männer Europas geworden ist. Er hat ein neues Unternehmen gestartet und gerät hierdurch ins Visier eines ausländischer Terroristen und zu allem entschlossener Attentäter. Bill Murray glänzt in der Rolle des allmächtigen Gottes im Himmel. Bei den Filmfestspielen in Cannes war er kürzlich in Shorts beim Fototermin, in Berlin kam er im braunen Sakko mit gestreifter Hose. An seiner Seite Regisseur Wes Anderson, Drehbuchautor Roman Francois Coppola und Schauspieler Richard Ayoade.

Danach kam Bill Murray zum Interview vorbei. „Wer hat die dümmste Frage für mich?“ scherzte der Hollywoodstar. Bill Murray erklärte über seine Rolle als Gott: „Ich musste einfach sehr gut sein, so gut wie meine Mutter es gewollt hätte.“ Über den Film in dem eine ganze Riege an Hollywoodstars und auch deutschen Schauspielern mitwirkte sagt Murray: „Ich mag die Schauspieler sehr. Auch der Regisseur ist wirklich toll, aber es gibt einige neue Schauspieler, die wirklich toll sind….“ In diesem Jahr wird Bill Murray 75 Jahre alt. Was er für seine Fitness tut? Bill: „Kniebeugen und Ausfallschritte. Und ich versuche auf mich aufzupassen. Hey, Sie sehen fit aus und Sie auch. Ein wirkliches fittes Land hier.“ Über die Deutschen sagt Murray: „Nun ja ich mochte es sehr, mit ihnen zu arbeiten. Sie ziehen richtig durch. Sie haben keine Angst vor der Arbeit. Das mag ich.“

„Der Phönizische Meisterstreich“ startet am 29.5.2025 in den deutschen Kinos.