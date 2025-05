Green Awards 2025 – Noah Becker im Anzug seines Vaters, Katja Riemann träumt von Zeitreisen…

Großer Star-Auflauf in den Berliner Messehallen. Zu den Green Awards 2025 kamen prominente Gäste wie Schauspielerin Katja Riemann, Noah Becker, Model Franziska Knuppe, Sönke Möhring, Annabelle Mandeng, Nina Eichinger, Betty Taube, Johanna Klum, Timur Bartels, das Pop-Duo „Glasperlenspiel“ oder Forschungsministerin Dorothee Bär. Der Green Award ist einer der wichtigsten Nachhaltigkeitspreise der Welt. Auf der Bühne wurden innovative Unternehmen ausgezeichnet, die unseren Planeten besser machen. Schauspielerin Katja Riemann hielt eine flammende Rede und sprach mit uns über ihr Engagement für die gute Sache, aber auch über eine Erfindung, die sie sich wünschen würde.

Warum sich Katja Riemann für Umwelt und Nachhaltigkeit einsetzt? Für sie gehören Klimaschutz und humanitäre Hilfe zusammen. Riemann: „Wie Sie vielleicht wissen, arbeite ich seit 25 Jahren in der humanitären Welt. Darüber habe ich auch zwei Bücher geschrieben und ich finde, dass man diese Themen zusammen denken muss. Also die Klimakatastrophe mit den humanitären Themen. Das gehört zusammen. Und die Menschen an den Orten, an denen die Klimakatastrophe schon existiert, die denken auch so.“

Wenn sich Katja Riemann eine Innovation ausdenken dürfte, die unsere Welt besser macht – was fällt ihr da ein? Die Schauspielerin grübelt und sagt: „Ich weiß nicht, was ich jetzt erfinden würde. Ich bin ja Künstler, ich bin ja nicht Techniker oder Erfinder. Also ich würde wahrscheinlich eine Zeitreise-Maschine erfinden… Ich würde natürlich zu meiner Mutter reisen, in die 1920er Jahre, als sie ein kleines Kind war oder vielleicht auch zu Pontius Pilatus, so dass er gesagt hätte zu Jesus Christus von Nazareth ‚Du bist frei‘. Stell Dir das mal vor!“

Auch die anderen Prominenten sprachen mit uns über Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Noah Becker posierte – kein Witz – in einem alten Anzug seines Vaters Boris. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für ihn? Noah: „Super wichtig! Ich bin fast jeden Tag auf dem Fahrrad. Vorgestern bin ich 26.000 Schritte gelaufen. Also ich probiere so viel mein Päckchen mitzuhalten. Ich ziehe eigentlich nur Klamotten an von meinen Eltern, von meinem Vater. Ich bin jemand, der gerne sammelt und nicht immer neue Sachen kauft.“

Franziska Knuppe erzählte: „Wir haben ein e-Auto. Wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, um das eben auch zu laden…“

Annabelle Mandeng verriet: „Ich fahre viel mit den Öffentlichen. Ich fahre Fahrrad. Ich laufe viel zu Fuß. Carsharing mache ich ab und zu. Ich habe kein eigenes Auto. Ich zahle eine extra Emission, wenn ich fliege. Ich fliege innerhalb von Deutschland gar nicht, sondern nehmen nur den Zug, kaufe nachhaltige Mode, wenn ich kann und trage dieses Kleid jetzt auch schon zum vierten oder fünften Mal. Auch das ist nachhaltig.“