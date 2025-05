Ana de Armas bei „Ballerina“-Deutschlandpremiere in Berlin – Wie man ihr Herz erobern kann…

Hollywood-Alarm in Berlin. Zur Deutschlandpremiere von „From the World of John Wick: Ballerina“ erschien Ana de Armas im eleganten, schulterfreien schwarzem Kleid und mit aufregend tiefem Dekolletee am Zoo Palast. Die 37-Jährige nahm sich sehr viel Zeit für die Fans, schrieb endlos Autogramme und machte zahlreiche Selfies, machte förmlich ein Bad in der Menge. Ein Star zum Anfassen. Bevor es zum Fototermin ging, wurden Anas Haare zurechtgezupft und mit Haarspray besprüht. Dann strahlte sie für die Fotografen. An ihrer Seite Regisseur Len Wiseman, dann posiert sie allein…

Ana macht fast alle Stunts in ihren Filmen selbst. Wie sie sich fit hält? Ana im Interview: „Es war drei bis vier Monate lang richtig hartes Training. Ich wollte einfach bereit sein für das was kommt und ich wusste was kommt. Es ist was es ist einfach Arbeit.“

Und es soll nicht ihr letzter Actionfilm mit Keanu Reeves alias John Wick bleiben. Ana: „Ich freue mich so sehr über diesen Film und ich hoffe, wir werden noch weitere davon drehen. Ich hoffe wir machen weiter in dieser Welt.“

Auch mit Tom Cruise stand Ana de Armas für „Mission Impossible“ vor der Kamera. Schon machten Liebe-Spekulationen in der Presse die Runde. Wir kann man denn das Herz von Ana erobern? Ana: „Oh, ich weiß nicht. Das ist wirklich sehr verschieden. Derjenige sollte freundlich sein und glücklich. Das ist schon alles!“

Der deutsche Schauspieler Robert Maaser spielt in dem Streifen „Ballerina“ auch eine Rolle. Er verrät: „Alle wollen wissen wie Ana ist. Alle wollen wissen wie Keanu ist. Am Ende sind es ganz normale Menschen und sie sind sehr professionell. Sehr zuvorkommend, sehr lieb. Sehr nett und tolle Kollegen. Ich kann nichts Schlechtes über sie sagen. Ganz im Gegenteil. Sie haben mich vom ersten Tag an super willkommen geheißen. Wir hatten eine Menge Spaß zusammen.“

Riccardo Simonetti zeigte sich stilecht in einem Tutu. Er erklärte über Ana: „Wir sind uns backstage schon einmal bei einer Filmpremiere begegnet und sie war super interessiert daran, super interessiert an Berlin und hatte ganz viele Fragen zur Stadt. Das ist man von Hollywoodstars oft nicht gewöhnt, weil da der Smalltalk eher kurz und knackig gehalten wird. Es hat mich sehr beeindruckt, dass Ana der Armas so persönlich werden wollte.“

Auch der deutsche Star Clemens Schick kam zur Premiere und verriet: „Ich habe das große Glück gehabt mit ihr schon zwei Filme zu machen, die als eine sehr großartige Kollegin als einen großartigen Menschen kennengelernt und bewundere sie sehr…“