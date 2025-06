ABBA lebt! Die Erfolgs-Show „Thank You for the Music“ kehrt nach Berlin zurück

Glitzer, Glamour und ganz große Gefühle: Vom 30. Mai bis zum 13. Juli 2025 verwandelt sich das Estrel Showtheater in Berlin erneut in ein musikalisches Zeitportal. Die gefeierte Produktion „Thank You for the Music – DIE ABBA STORY“ lässt das Lebensgefühl der 70er und 80er Jahre auf beeindruckende Weise wieder aufleben – mit allen Hits, Geschichten und Momenten, die ABBA zur Legende machten. TIKonline.de hat sich die Show angesehen…

Im Zentrum der Show stehen natürlich die Songs, die Generationen prägten: „Waterloo“, „Mamma Mia“, „Super Trouper“, „The Winner Takes It All“ oder „Dancing Queen“ – sie alle sind Teil dieser energiegeladenen Hommage. Aber die Inszenierung geht tiefer: Auch weniger bekannte Titel und persönliche Einblicke in die Karriere des schwedischen Quartetts finden ihren Platz.

In die Rollen der Pop-Ikonen schlüpfen vier charismatische Künstler*innen: Rachel Hiew als Agnetha, Dominique Lacasa als Anni-Frid, Jarek Jeziorowski als Benny und Jules Dodd als Björn. Gemeinsam bringen sie die Magie von ABBA mit beeindruckender Bühnenpräsenz und musikalischer Präzision zurück auf die Bühne. Begleitet werden sie vom schwedischen Musicaldarsteller Petter Bjällö, der mit Charme, Humor und spannenden Anekdoten durch den Abend führt. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Auftritte bei „The Voice of Germany“. Eine Live-Band aus vier Musikern sorgt zudem für den authentischen Sound, der das Publikum direkt in die goldene Ära der Disco-Zeit zurückversetzt.

„Thank You for the Music – DIE ABBA STORY“ ist mehr als eine Show – es ist ein emotionales Live-Erlebnis, das die Geschichte einer der erfolgreichsten Bands aller Zeiten feiert. Wer sich für Popgeschichte, großartige Stimmen und nostalgische Momente begeistert, sollte sich dieses Event nicht entgehen lassen. Die Dynamik der Show lässt tatsächlich keinen mehr auf den Plätzen. Das Finale endet in einer großen, mitreißenden ABBA-Party mit Dauer-Standing-Ovations…