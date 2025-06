Laura Freigang will Europameisterin werden – Warm-up zur „UEFA Woman’s Euro 2025“ in Berlin

In wenigen Tagen beginnt die Fußball Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz und deshalb wurde jetzt bereits in Berlin gefeiert. Kaum zu glauben, dass der Frauenfußball jahrelang in Deutschland vom DFB verboten war. Zum Start der „Never Stop Growing“ hatte EM-Sponsor Lidl zahlreiche VIPs wie Nationalspielerin Laura Freigang, Sportmoderatorin Laura Wontorra, Schauspieler Tom Beck, Timur Bartels, Valentina Pahde, Sängerin Leony oder Monica Meier-Ivancan eingeladen. Die Prominenten freuen sich auf eine spannende EM mit tollen Frauen und plauderten mit uns über Frauenfußball, Ernährung und Privates…

Laura Freigang verrät, was die nächsten Tage passiert: „Ich freue mich jetzt drauf mit der Mannschaft zusammenzukommen. Es gibt sicherlich noch einige intensive Einheiten, die wir vor uns haben, aber auch viel Zusammenwachsen, taktische Dinge besprechen und uns einfach einschwören auf das Turnier, was ansteht.“

Wie weit das deutsche Team kommen möchte? Laura Freigang: „Wir glauben fast alle an den Traum Europameisterinnen zu werden. Ich glaube mit der Einstellung muss man auch in das Turnier gehen. Ich glaube wir wissen ganz genau auf welche Art und Weise wir das tun. Es ist kein Anspruch, den wir haben, den wir erfüllen müssen, es ist ein Traum, den wir glauben, erreichen zu können. Das wollen wir natürlich auch schaffen.“

Moderatorin Laura Wontorra ist in den letzten Jahren ein Fan des Frauenfußballs geworden Sie sagt: „Ich bin echt ein riesengroßer Frauenfußballfan geworden, weil der Frauenfußball natürlich viel, viel mehr Sichtbarkeit hat seit vielen Jahren und ich mich selber überzeugen konnte. Denn ich bin ganz privat als Fußballfan vor zwei Jahren nach Australien gereist zur Frauenfußball Weltmeisterschaft und wollte dieses Turnier wirklich nicht als Reporterin oder Fußball-Scout, sondern nur als Fußballfan genießen und habe das auch gemacht. Es war so ein wunderschönes Turnier für die ganze Familie.“

Monica Meier-Ivancan erzählt ein eigenes Erlebnis: „Ich wollte als Kind auch Fußball spielen und meine Mutter hat es mir tatsächlich auch verboten, weil sie gesagt hat, dir passiert was, das ist zu gefährlich. Das ist nur für die Jungs was… Ich bin dann heimlich Fußball spielen gegangen, bis mir dann tatsächlich auch was passiert ist. Ich habe mir den Finger gebrochen, aber ich habe meiner Mutter nichts erzählt und habe tapfer weiter gespielt, weil mir dieser Mannschaftssport so gut gefallen hat. Dieses Zusammengehörige, das finde ich so toll.“

Valentina Pahde ist auch froh, dass es Frauenfußball gibt: „Allein das ist schon ein Skandal, dass Frauenfußball schon mal verboten war. Also ich finde es schön, dass es Frauenfußball gibt. Ich finde generell egal welche Sportart sollte jeder machen dürfen…“

Sängerin Leony wird in jedem Fall die EM verfolgen und sagt: „Ich werde schon mitfiebern, weil ich tatsächlich sehr Fußball-affin bin und mir da viele Spiele angucke. Wenn dann so ein Event stattfindet, bin ich gern dabei.“