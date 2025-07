Ronan Keating – Liebes-Auftritt mit seiner Frau Storm in Berlin

Bei der Fashion Week Berlin war die Show von Marc Cain ein echter Höhepunkt. Star-Auflauf am Pei-Bau des Deutschen Historischen Museums. Sänger Ronan Keating erschien mit Ehefrau Storm. Das Paar posierte verliebt für die Kameras. San Diego Pooth kam auch nicht allein. Er zeigte sich erstmals gemeinsam mit Freundin Louisa auf einem Event. Sylvie Meis schrieb Autogramme für ihre Fans und zeigte sich in einem gepunkteten Sommerkleid. Bei über 30 Grad war natürlich die Hitze ein Gesprächsthema.

Sylvie verriet: „Ich habe das Glück, ich habe einen Klimaanlage in meinem Schlafzimmer und das hilft, weil ganz ehrlich, mit so einer Hitze ist es ganz schwierig zu schlafen, wenn es so warm ist, eine Tür öffnen hilft ja nichts bei diesen Temperaturen und deswegen bin ich ganz dankbar, dass ich eine Air Conditioning habe und die richtig hochfahren lasse.“

Sylvies Sohn Damian van der Vaart hat gerade einen neuen Vertrag als Fußballprofi bei Ajax Amsterdam. Die Mama ist glücklich mit ihrem 19-jährigen Sohn. Sylvie: „Ich bin so unglaublich stolz. Die neue Saison hat gerade angefangen. Er durfte diese Woche mit dem ersten Team mit trainieren. Das ist natürlich ein super Zeichen für ihn, dass es so weitergeht. Er gibt alles. Ich bin super stolz!“

Der Höhepunkt war der Auftritt von Boygroup-Legende Ronan Keating und seiner Ehefrau Storm. Liebevoll küsste Ronan seine Frau mit der er seit 10 Jahren verheiratet ist und zwei gemeinsame Kinder hat. Ronan verrät im persönlichen Interview: „Wir sind kein normales Paar, denn wir mögen einander wirklich sehr gerne. Wir verbringen gerne viel Zeit miteinander. Wir vermissen einander, wenn wir nicht zusammen sind… Wenn du deinen Seelenverwandten gefunden hast, macht es das Leben viel leichter.“

Storm: „Natürlich streiten wir auch manchmal, eigentlich sind wir ganz normal.“ Ronan lacht: „Aber nein, was redest du denn da? Wir würden niemals streiten.“

Storm verrät: „In dem Moment, als ich ihn kennenlernte, habe ich das Gefühl gehabt, ich würde ihn schon hunderte Jahre kennen. Es war sofort alles da, die Chemie stimmte. Du lachst mit jemandem, den du gerade erst kennengelernt hast. Das ist so ein schönes Gefühl. Für uns ist es also sehr leicht, aber wir kommunizieren auch viel miteinander und wir arbeiten als Team zusammen.“

Das Paar hatte aber auch schwere Zeiten. 2021 hatte Storm eine schwere Rückenoperation. Ronan nahm sich eine Auszeit, bangte um seine Frau. Er sagt: „Wir tragen einander. Einer muss stark sein, wenn der andere schwach ist und umgekehrt. Ich denke so war es über die Jahre. Man lernt einander zu tragen. Wissen, wie man sich gegenseitig unterstützen kann, wenn es notwendig ist.“

Ehrliche Worte eines berühmtes Paares. Und eine tolle Fashion Show von Marc Cain…