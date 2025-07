Shania und Davina Geiss – So hält die Familie nach dem Überfall zusammen

Auf der Fashion Week Berlin sind immer wieder interessante Gäste unterwegs. Am Rande der Show von Lascana tauchten Shania und Davina Geiss auf. Die Töchter von Robert und Carmen Geiss wurden mit großem Interesse empfangen. Nach dem brutalen Überfall auf ihre Eltern zeigten sich Shania und Davina erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Sie erklärten im Interview, wie es Eltern und Familie nun geht: „Soweit so gut, also viel besser. Die positive Energie kommt langsam wieder zurück. Wir werden unser Leben nicht aufgeben. Wir werden weiterleben und weiter positiv bleiben und einfach hoffen, dass sowas nicht noch mal vorkommt… Einfach war es definitiv nicht und vorbei ist das Ganze auch nicht. Also meine Eltern haben natürlich immer noch ein bisschen Angst. Wir haben auch Angst, das ist auch normal. Das wird so schnell nicht weggehen. Wir sind schon eine starke Familie. Wir halten schon gut zusammen und wir unterstützen Mama und Papa auf dem Weg der Besserung.“