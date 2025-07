Heinz Hoenig – Erster öffentlicher Auftritt nach schwerer Krankheit!

Partygäste wie Natalia Wörner, Dominic Raacke, Volker Schlöndorff, Gisa Flake, Judy Winter oder Thure Riefenstein waren am Feiern. Dann kam er! Schauspieler Heinz Hoenig zeigte sich nach langer schwerer Krankheit erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Bei der Party anlässlich der Emmy Awards Jury-Sitzung war er der Überraschungsgast. Vor dem Schlosshotel Berlin im Grunewald fuhr ein VW Bus vor. Heinz Hoenig schaute heraus und stieg aus. Er lief auf eigenen Beinen an der Seite seiner Ehefrau Annika. Sichtlich stolz posierte das Paar für die Fotografen. Er ist zurück im Leben!

Im Mai 2024 erkrankte der Schauspieler schwer, lag mehrfach im Koma, hatte dann eine schwere Operation an der Speiseröhre. Der heute 73-Jährige war danach abgemagert, konnte nicht mehr laufen. Dass er heute auf eigenen Füßen steht und geht ist wie ein kleines Wunder. Nach vielem Posieren läuft das Paar durch die Menschenmenge, setzt sich hin. Heinz Hoenig scherzt, strahlt und blickt immer wieder seine Frau an.

Wie hat Heinz es geschafft wieder auf die Beine zu kommen? Heinz: „Ich bin nur mitgegangen. Meine Frau hat die Kraft.“ Annika: „Die einzige Antwort ist Liebe. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“

Auf die Frage ob er sich vorstellen kann, wieder vor der Kamera zu stehen, erklärt Hoenig: „Spinnst du? Ich bin nie weg gewesen!“ Wünsche für die Zukunft formuliert er so: „Dass meine Kinder gesund bleiben, meine Frau…und ich auch ein bisschen.“

Mehr dazu in unserem Video.