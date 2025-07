Sommerfest im Schlosspark Theater – Auszeichnung für Ex-Nationalspieler Arne Friedrich

Das Schlosspark Theater in Berlin feierte ein Sommerfest mit prominenten Gästen und einer ganz besonderen Preisverleihung. Mit dabei: Stars wie Hausherr Dieter Hallervorden, Schauspieler Claus-Theo Gärtner, Pierre Sanoussi-Bliss, Katy Karrenbauer oder Starkoch Johann Lafer. Die „Sterne Berlins“ wurden vom Stadtmagazin „Mein Viertel“ an engagierte und ehrenamtliche Bürger verliehen. Der „Große Stern von Berlin“ ging an Ex-Fußballnationalspieler Arne Friedrich und seine Arne-Friedrich-Stiftung.

Im Interview verriet er was ihm die Auszeichnung bedeutet. Arne Friedrich: „Es ist natürlich schon eine große Anerkennung und ich freue mich. Nicht nur ich, sondern auch jeder, der in unserer Stiftung mitarbeitet. Wir machen das seit 10 Jahren und wir stecken sehr viel Zeit und sehr viel Herzblut in die Arbeit. Ich freue mich am meisten auch für die Kinder und Jugendlichen, die wir unterstützen. Denn es ist ja auch für sie ein Preis, denn es ist ja nicht nur unser Preis.“ Die Idee sich mehr sozial zu engagieren kam Arne Friedrich bereits vor 20 Jahren. Den Moment beschreibt er so: „Es war im Jahr 2005. Ich habe eigentlich alles gehabt. Ich bin Fußballprofi gewesen, war in einer glücklichen Beziehung, war Kapitän meiner Mannschaft. Habe das gemacht, was ich am liebsten gemacht habe, Fußball spielen… Und trotzdem hatte ich so das Gefühl, dass so eine kleine Leere da ist.“

Starkoch Johann Lafer ist begeistert, dass sich prominente und nicht-prominente Menschen für andere einsetzen. Er sagt: „Ich wünsche mir ein bisschen mehr Engagement im Sozialen so wie heute hier. Das war mega vorbildhaft, dass man diese Leute auch auszeichnet, die sich einsetzen. Und ich muss sagen, wir brauchen Nächstenliebe. Wir brauchen Fürsorge für andere Menschen. Wir brauchen aber auch soziale Kontakte. Nicht nur das Handy, auch menschliche Beziehung und dafür kämpfe ich. Das möchte ich erleben und deshalb sage ich immer Augen auf im Straßenverkehr und Augen auf bei den Mitmenschen.“