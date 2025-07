Heino als Überraschungsgast in Berlin – Großer Empfang für den Kult-Star am Kudamm

Die Autotür geht auf und ein blonder Mann mit Sonnenbrille steigt aus, der gefeiert wird, wie ein Superstar! Eröffnung der Sommersaison im Restaurant Casa Bellucci. Zur Terrassenparty direkt auf dem Berliner Kudamm erschien Heino als Überraschungsgast des Abends. Nach seinem großen Erfolg auf Mallorca wird der Kultsänger von Menschentrauben in der Hauptstadt umringt. Heino schreibt Autogramme für seine Fans. Begrüßt wurde er von Micaela Schäfer, die ihn eingeladen hatte, gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Adriano, dem das Restaurant gehört. Heino wird von Musikproduzent Jack White begrüßt. Der war vor kurzem noch schwer krank. Die beiden umarmen sich herzlich. Später kommt Dieter Hallervorden (89), strahlt mit Heino in die Kameras und beide genießen ein Gläschen. Aber auch andere VIPs wie Mariella Ahrens, Cathy Lugner oder Julian F.M. Stoeckel feiern Heinos seltenen Berlin-Besuch…

Der 86-Jährige sagt uns im persönlichen Interview: „Also mir geht’s sehr gut. Ich bin nach wie vor fit und freue mich, dass ich noch bei euch sein kann.“ Mit seinem Song „Ein kleines Gläschen“ hat Heino einen Sommer-Hit gelandet. Micaela hat ihn im Musikvideo unterstützt. Heino erklärt: „Das kleine Gläschen ist ein Hit geworden, da freue ich mich natürlich riesig drüber!“ Heino selbst ist eher diszipliniert mit Alkohol und erklärt: „Wenn ich zu Hause bin in Kitzbühel, da habe ich jeden Abend ein kleines Gläschen Rotwein. Aber maximal nur zwei, mehr ist bei mir nicht drin.“ Im November 2023 starb seine geliebte Frau Hannelore. Die Zeit danach war und ist für Heino schwer. Er sagt: „Die ist jetzt immer noch schwierig. Die ist jetzt für mich nicht leicht. Die Hannelore ist ja nicht unweit von unserem Haus entfernt auf dem Friedhof, so dass sie vom Zimmer aus jeden Tag sehen kann. Da begrüße ich sie auch. Es ist für mich natürlich immer sehr traurig. Wenn ich dran denke, darf ich nicht…“

Über den schönsten Moment seines Lebens sagt uns Heino: „Der größte Moment war, wie ich meine Frau Hannelore kennengelernt habe. In den 70er Jahren in Kitzbühel war die Miss Austria Wahl und da habe ich Hannelore dann kennengelernt. Von da an waren wir zusammen.“ Heino hat mit seinem Manager Helmut Werner, der ihn begleitet, ein sehr inniges Verhältnis. Auch zu dessen Ehefrau Nicole und Kind Lennie. Alle leben Tür an Tür in Österreich. Was sich Heino für die Zukunft wünscht, formuliert er so: „Gesundheit für meine kleine Familie, der Lennie, die Nicole und mein Manager der Helmut und ich. Wir wünschen uns, dass wir noch viele Jahre zusammen in Kitzbühel ein Gläschen trinken können.“ Ein kleines Gläschen lässt sich dann Heino auch servieren und prostet gut gelaunt in die Kameras. Man hat den Eindruck: Alle lieben Heino!