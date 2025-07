„Heimat-Talk“ – Promis sehr persönlich über Heimat und Sommerpläne

Journalistin Ilka Peemöller hatte zu ihrem „HEIMAT-TALK“ ins Humboldt Carrée nach Berlin geladen und zahlreiche Stars posierten beim VIP-Empfang. Mit dabei: Musikproduzent Mousse T., Ministerin Dorothee Bär, Tamara Gräfin von Nayhauß, die Schauspieler Sönke Möhring, Ronja Forcher, Roman Knizka mit Freundin Franziska, Tim Oliver Schultz oder Timo Jacobs. Im Interview sprachen die Prominenten mit uns sehr persönlich über Heimat, Beruf und über die privaten Sommerpläne.

Sönke Möhrig erklärte: „Heimat ist vor allen Dingen immer da. Wo mein Herz sich wohl fühlt. Insofern ist das durchaus variabel. Ich bin zwar ein Kind das Ruhrgebiets, bin aber ewig in Berlin…“

Ronja Forcher: „Ich finde Heimat ist dort wo man eigentlich nicht mehr drüber nachdenken muss, was man macht, weil man alles kennt, weil man die Menschen kennt, weil man sich wohl fühlt. Und so langsam wird zum Glück auch Berlin zu meiner Heimat. Aber die Heimat im Herzen bleiben die Berge!…Ich durfte im Wald aufwachsen. Ich durfte bei meiner Oma aufwachsen. Ich durfte in den Bergen aufwachsen. Das macht etwas mit einem, dass man auch nicht verliert, wenn man dann in Berlin wohnt. Zum Glück!“

Tim Oliver Schultz: „Heimat bedeutet für mich ein Ort wo ich mich zu Hause fühle, wo ich mich frei fühlen kann zu lieben und geliebt zu werden.“

Bald stehen Ferien und Urlaub an. Einige Promis verraten ihre Sommer-Pläne…

Roman Knizka macht aus seiner Reise ein Rätsel: „Es wird eine lange Autofahrt geben Richtung Süden. Es wird eine Fähre geben. Es wird eine Insel geben und es wird ein Häuschen geben und es wird Strand geben. Das wird mein Urlaub sein.“

Tim Oliver Schultz: „Meine Pläne für den Sommer erstmal Frankreich, so richtig für zwei Wochen, mit dem VW Bus herumfahren. Wahrscheinlich auch wieder Italien. In wenigen Tagen sind Schulferien. Und ich habe mich nicht mal in meiner Schulzeit so sehr auf die Ferien gefreut wie dieses Jahr!“