Dieter Hallervorden – Wie er seinen 90. Geburtstag auf der Bühne feiert

Zum Auftakt der neuen Spielzeit hatte Dieter Hallervorden zur Jahrespressekonferenz in sein Schlosspark Theater in Berlin geladen. Gemeinsam mit Kollegen sprach Hallervorden über die kommende Theatersaison und kündigte an, zu seinem 90. Geburtstag (5.9.2025) selbst auf der Bühne zu stehen. Beim Fototermin strahlte Dieter Hallervorden neben Kollegen wie Anouschka Renzi, Bürger Lars Dietrich und seiner Tochter Nathalie (Co-Intendantin des Theaters). Im persönlichen Interview sprach er über seinen runden Geburtstag, seine Anfänge als Schauspieler, Lampenfieber, Meinungsfreiheit und sein Fitness-Geheimnis.

Hallervorden spielt an seinem Geburtstag die Hauptrolle in Molières „Der eingebildet Kranke“. Für diesen besonderen Anlass hat Dieter Hallervorden selbst eine neue Fassung und Übersetzung erstellt, die auch den Titel angepasst hat. Hallervorden erklärt: „Ich freue mich in erster Linie auf die Premiere, die genau an meinem 90. Geburtstag stattfindet, hier im Berliner Schlosspark Theater. Der eingebildet Kranke von Moliere. Ich spiele die Titelrolle. Ich habe das Stück neu übersetzt. Ich habe es bearbeitet, so dass nur ich die Fassung spielen kann… Wir spielen es in den Kostümen des 17. Jahrhunderts, aber mit vielen Anmerkungen, die deutlich aus dem 21. Jahrhundert stammen. Es wird schon ein Husarenritt, aber ich glaube es wird lustig.“

Obwohl fast 70 Jahre auf der Bühne steht, hat Dieter Hallervorden noch Lampenfieber. Und ein besonderes Ritual. Er erklärt: „Lampenfieber wird man immer haben als Schauspieler, der auch eine gewisse Demut hat vor dem Publikum… Ich habe immer ein gewisses Ritual. Ich haue mich dann noch mal kurz ins Bettchen, also horche ich nochmal ein bisschen an der Matratze, dann dusche ich eiskalt, dann ziehe ich mir eine dunkle Unterhose an und dann stelle ich mir beim Schminken ein Bild von meiner Frau hin, dass mir zeigt, es gibt wichtige Dinge als einen Versprecher. Und dann gehe ich gut gelaunt auf die Bühne. Aber Lampenfieber ist immer da.“

Dieter Hallervorden steht auch dafür, öffentlich seine Meinung zu Politik und Gesellschaft zu äußern. Hallervorden: „Demokratie wird auf Dauer nur funktionieren, wenn die Bürger sich daran beteiligen. Ich bin in großer Opposition zum DDR-Regime aufgewachsen und bin dadurch ein sehr politisch interessierter Mensch geworden. Das heißt ich muss meine Meinung sagen. Das habe ich in der DDR schon so gehandhabt. Das mache ich ja auch. Man darf sich nicht selbst den Mund verbieten lassen, sondern man muss Flagge zeigen. Man muss dafür sorgen, dass man sich nicht selbst das Rückgrat verbiegen lässt.“

Über seine gute Fitness sagt er: „Ich habe einerseits gute Gene, gute Gene machen aber allenfalls 30% aus. Dazu habe ich eine sehr glückliche Lebensgemeinschaft mit meiner Frau. Es ist auch eine emotionale Gesundheit da. Dazu mache ich seit langer Zeit vor dem Frühstück eine Stunde Sport, jeden Tag sehr diszipliniert und dazu kommt natürlich, dass ich in mir eine große Lebensfreude habe. Ich liebe das Leben. Vielleicht auch deswegen, weil ich darin bisher eine schöne Rolle spielen durfte.“

Alle Infos und der Spielplan des Schlosspark Theaters unter www.schlossparktheater.de