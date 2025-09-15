Verliebte Paare bei Bertelsmann Party – Bushido verliebt und zahm, Verona und Franjo Pooth, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Großer Star-Auflauf in Berlin! Bei der Bertelsmann Party trafen sich viele Prominente wie Musiklegende Jean-Michel Jarre, Leslie Mandoki, Lilly Becker, Mariella Ahrens, Francis Fulton-Smith, Samuel Koch, Sophia Thomalla, Sylvie Meis, Jenny Elvers, Jochen Schropp, Julia Klöckner, Jens Spahn oder Inka Bause. Dazu eine ganze Reihe an verliebten Paaren. Allen voran Bushido mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi. Der Rapper gab sich ganz zahm, kuschelte und küsste auf dem Teppich. Außerdem gesichtet: Verona und Franjo Pooth, Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, Heiner und Viktoria Lauterbach, Hera Lind mit Ehemann Engelbert Lainer oder Tom Beck mit Ehefrau Chryssanthi Kavazi.

Im Interview sprachen Bushido und seine Frau mit uns über ihre Liebe, ihr Leben zwischen Dubai und Berlin, Kinder, Familie und den weiteren Baby-Wunsch. Das Paar hat bereits 8 Kinder (7 gemeinsame) und verriet uns warum sie gerade in Deutschland sind. Bushido: „Dubai ist sehr sandig gerade. Wir sehen den Himmel nicht, die Sonne brennt. Wir genießen es sehr. Europa tut uns gerade sehr gut.“

Der Rapper schwärmte über seine Frau: „Ich habe sie vor 15 Jahren kennengelernt und in dieser Sekunde, als ich den Blick von ihr gespürt habe, wusste ich einfach, das ist genau der Mensch, auf den jeder Mensch in seinem Leben wartet. Den nicht jeder trifft. Und ich habe ihn getroffen. Ich habe unglaubliches Glück und ich lasse sie auch nicht wieder los.“

Anna-Maria erklärte darauf über ihren Ehemann Anis Ferchichi aka Bushido: „Er ist der erste Mensch in meinem Leben, der mich so nimmt, wie ich bin. Und ich bin wirklich kompliziert, schwierig, eigensinnig und flüchte manchmal. Und damit muss jemand umgehen können. Das muss jemand aushalten können. Anis ist innerlich so stark, dass er mich aushalten kann ohne zu kritisieren und das macht schon etwas aus.“

Und dann verraten beide: 8 Kinder sind noch immer nicht genug. Anna-Maria: „Man munkelt…“ Bushido: „Der Wunsch an sich, der war nie weg und der wird auch niemals weggehen. Auch nach acht Kindern nicht!“

Verona Pooth erschien mit Ehemann Franjo obwohl es gerade erst Schlagzeilen gab, dass auch sie nach Dubai ausgewandert sei. Verona erklärt: „Ich bin tatsächlich erstmal für ein Jahr ausgewandert mit meinem kleinen Sohn, mit dem Rocco-lito und Franjo auch, aber Franjo arbeitet nach wie vor in Deutschland. Das heißt er pendelt, kommt einmal im Monat. Das war die ganze Idee eigentlich von Rocco. Rocco wollte als Austauschschüler für ein Jahr aufs Internat nach Dubai, auf die Schweizer Internationale Schule, weil sehr viele deutsche Freunde da zur Schule gehen und so toll berichtet haben.“