Promis fahren Bobbycar beim Kindertag – Ralf Schumacher sehr persönlich über seinen Freund, sein Leben und Bruder Michael

Am 20. September ist Weltkindertag. Das hatte man in Berlin bereits jetzt schon zum Anlass genommen, um mit 50 Kindern und Prominenten ein Kinderfest mit einer sportlichen Olympiade zu feiern. Mit dabei: Rennfahrer-Legende Ralf Schumacher, Entertainer Ross Antony, Evelyn Burdecki und Diego Pooth mit Freundin und Model Louisa Büscher. Die VIPs und vor allem Ralf Schumacher sahen wir dabei in besonderer Aktion: Der Formel 1 Profi hatte Spaß beim Bobbycar-Rennen, einer Art Eierlauf und Geschicklichkeitsspielen. Bilder mit Seltenheitswert! Ebenso überraschend offen sprach Ralf Schumacher mit uns sehr persönlich über sein Leben als Vater, seinen Lebensgefährten Etienne und seinen Bruder Michael.

Warum man sich für Kinder stark machen sollte, erklärt Ralf Schumacher so: „Es geht vielen Kindern auf der Welt ganz schlecht, weil Kriege leider wieder allgegenwärtig sind. Das ist etwas ganz Schreckliches. Da kann man nur hoffen, dass es bald mal vorbei ist.“

Über seine eigene Kindheit erzählt er: „Wir hatten das große Glück auf der Kartbahn aufzuwachsen. Mein Vater war Mitarbeiter da, dementsprechend war das auf der einen Seite eine schöne, unkomplizierte Zeit. Es war auch direkt am Wald. Ich war auch genauso den ganzen Tag draußen. Ich war ein Kind, das auch Pilze pflücken konnte und sich damit auskannte und konnte Bäume benennen. Das ist ja auch schon mal was seltenes heutzutage.“

Wie das Vatersein Ralf Schumachers Leben veränderte? Ralf: „Ich glaube das gehört zum normalen Leben dazu. Man gründet eine Familie und das wollte ich immer. Ich wollte früh Papa werden und es war ein schönes Erlebnis und ich möchte es heute nicht missen. Ganz im Gegenteil. Mittlerweile natürlich ist es immer noch Vater-Sohn, aber er wird jetzt 24, steht auf eigenen Füßen und macht das auch sehr schön… Ich bin froh heute. Ich bin 50 geworden, habe aber ein recht unabhängiges Leben mit dem Sohn, den ich treffe… Ich kann mein Leben leben und er auch und das ist sehr schön.“

Im vergangen Jahr bekannte sich Ralf Schumacher dazu, das er einen Mann liebt. Sein Lebensgefährte heißt Etienne. Warum die beiden glücklich miteinander sind? Schumacher: „Also erstmal, dass Etienne und ich sehr gut zusammenpassen. Wir haben beide so unsere Tagesabläufe, sind sehr ähnlich. Wir haben sogar dieselbe Kleidergröße. Man glaubt es kaum. Und auch so ähnlichen Geschmack. Das heißt, bei uns gibt es eigentlich gar keine Diskussionen über irgendwas. Wir leben einfach harmonisch miteinander. Das macht viel aus, wo man keine Kompromisse eingehen muss, sondern einfach das Leben gemeinsam genießt und dieselben Werte hat und dieselben Vorstellungen.“

Mit 50 Jahren lebt er glücklicher aber auch disziplinierter. Schumacher achtet sehr auf sich und sagt: „Ich esse fairerweise keine Süßigkeiten mehr seit vielen Jahren, eben um auf Zucker zu verzichten. Und zum Beispiel esse ich nur noch Kartoffeln und Reis. Kein Brot, keine Pizza, keine Pasta. Darf ich eigentlich auch nicht sagen, aber es ist so… Und ansonsten Sport, das mache ich sehr gerne. Zweimal am Tag versuche ich es so 5 bis 6 Mal die Woche.“

Auf die Frage nach den schönsten Momenten seines Lebens wird Ralf emotional. Er erklärt: „Die schönsten Momente waren sicherlich, wenn mein Bruder und ich gemeinsam auf dem Podest waren, das kann man so sagen. 11 Jahre, 11 Saisons in der Formel 1 zu sein, war auch was Besonderes. Das war eine schöne Zeit, dass wir beide das geschafft haben. Wenn man überlegt, dass die Geschichte irgendwann mal in Kerpen in einem ehemaligen Kiesloch angefangen hat.“

Ralf Schumacher sagt über seine Wünsche für die Zukunft: „Ich glaube der wichtigste Traum wäre, dass die Welt sich ein bisschen beruhigt. Es ist sehr beängstigend, was da gerade passiert. Nebst Kriegen, auch die wirtschaftlichen Interessen, die teilweise zu weit gehen. Wir haben eine spannende Zeit vor uns. Ich bin mir gar nicht so sicher wo das hinführen wird.“

Hier gibt’s das komplette Interview mit Ralf Schumacher im Video!