Die 100 wichtigsten Menschen Deutschlands – Boris Becker mit schwangerer Ehefrau – Verrät er die Farbe des Kinderzimmers?

Die 100 wichtigsten Menschen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Showbiz trafen sich zum Bild100 Sommerfest im Axel Springer Haus in Berlin. Unter den Gästen waren Thomas Gottschalk mit Ehefrau Karina Mroß, Boris Becker mit seiner schwangeren Ehefrau Lilian, Uschi Glas mit Ehemann Dieter Herrmann, Vicky Leandros mit Ex-Mann Enno von Ruffin, Hardy Krüger jr. mit Ehefrau Alice, Vitali und Wladimir Klitschko, Roman Weidenfeller, Jorge Gonzalez, Alexander Dobrindt, Gerhard Delling, Felix Magath, Johannes B. Kerner, Sophia Thomalla, Evelyn Burdecki, Lars Klingbeil, Natalia Avelon oder Reiner Calmund. Philipp Amthor posierte mit Freundin, Olympiasieger Matthias Steiner mit Olympiasiegerin Britta Heidemann.

Boris Becker strahlte an der Seite seiner schwangeren Frau Lilian und begrüßte Johannes B. Kerner. In einem eleganten schwarzen engen Glitzerkleid zeigte Lilian stolz ihren schon sehr runden Babybauch. Im Interview erzählte Boris: „Ich bin schon erfahrener Vater. Wie Sie vielleicht wissen, das ist mein fünftes Kind. Ich bin sehr stolz. Ich weiß, was auf uns zukommt, aber mehr Details möchte ich nicht sagen.“ Ob das Kinderzimmer blau oder rosa sein wird? Boris: „Darf ich alles nicht sagen.“ Boris über seine Zukunftswünsche: „Dass wir alle in Frieden und Freiheit leben können. Wir haben sehr unruhige Zeiten politisch gesehen… Ukraine ist Krieg, in Israels ist Krieg und das ist alles um die Ecke. Nicht ganz so weit und ich als Vater und auch mündiger Bürger mache mir das schon Sorgen, dass wir wieder alle so ein bisschen zur Ruhe kommen. Das ist mein Wunsch.“

Uschi Glas erzählte, dass sie sich für Demokratie stark macht: „Die Stabilität für Demokratie mehr zu kämpfen. Sowohl die rechte als auch die linke Seite, die Extremen, die müsste man einfach bekämpfen. Unsere Demokratie ist schon in Gefahr… Jeder vernünftige Bürger ist verantwortlich für die Demokratie einzustehen.“

Vitali Klitschko erschien sehr ernst. Als Bürgermeister von Kiew warb er für den Frieden. Im Interview erklärte er: „Einer der größten Kriege nach dem zweiten Weltkrieg, Krieg in Europa. Frontlinie mehr als 1500 km. Millionen Flüchtlinge in der Welt. Hunderttausende Menschen sind getötet in unserem Land… Deswegen meine Botschaft. Gemeinsam sind wir stark.“