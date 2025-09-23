Dwayne Johnson und Emily Blunt in Berlin – Was sie bei der Pressekonferenz von THE SMASHING MACHINE erzählten

Beim Filmfestival in Venedig holte THE SMASHING MACHINE den Silbernen Löwen. Heute traten die beiden Hauptdarsteller Dwayne Johnson und Emily Blunt sowie Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Benny Safdie in Berlin vor die Presse und standen zu ihrem Film Rede und Antwort. Es ist die wahre Geschichte des UFC/MMA-Kämpfers Mark Kerr, den Dwayne Johnson verkörpert. In der Pressekonferenz im Hotel Waldorf Astoria erklärte „The Rock“ Johnson unter anderem, wie viel Muskelmasse er sich für diese Rolle antrainieren musste und welche Herausforderungen dies mit sich brachte…

Hier gibt’s die ganze Pressekonferenz im Video!