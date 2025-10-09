Philipp Lahm und Anna Loos erhalten Bundesverdienstkreuz

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte am 1. Oktober 2025 ins Schloss Bellevue geladen. Anlässlich des Tages der deutschen Einheit verlieh der Bundespräsident das Bundesverdienstkreuz an 25 Menschen, die sich um Deutschland verdient gemacht haben. Unter den engagierten Bürgern die sich für besondere Zwecke engagieren waren auch in diesem Jahr wieder einige Prominente. Fußballweltmeister Philipp Lahm erschien gemeinsam mit seiner Ehefrau Claudia, Anna Loos mit Ehemann Jan Josef Liefers und den beiden Töchtern.

Seit vielen Jahren engagiert sich Philipp Lahm mit seiner Stiftung für benachteiligte Kinder. Als Organisationschef der Fußball-Europameisterschaft 2024 hat er zum großen Erfolg des Turniers beigetragen. Der ehemalige Fußballprofi strahlte stolz, als er den Orden aus der Hand des Bundespräsidenten in Empfang nahm. Im persönlichen Interview sagte er uns: „Es ist eine sehr, sehr große Ehre für mich, das Bundesverdienstkreuz zu bekommen, ausgezeichnet zu werden, mit so tollen und engagierten anderen Menschen. Es ist natürlich auch eine Würdigung für das, was wir letztes Jahr bei der Europameisterschaft geleistet haben. Eben für die Gemeinschaft, für den Zusammenhalt gesorgt haben in Europa, aber auch in Deutschland. Und natürlich auch eine große Motivation für mein Stiftungsteam und für mich weiter mit meiner Stiftung Kinder und Jugendliche zu unterstützen.“

Warum sich Philipp Lahm nach seiner aktiven Profi-Karriere für andere einsetzt? Lahm: „Es ist einfach Freude. Erstmal Dankbarkeit natürlich. Ich bin sehr, sehr privilegiert aufgewachsen. Ich durfte einen privilegierten Beruf ausüben, dessen muss man sich immer bewusst sein. Trotzdem die Freude, diese Kinder und Menschen zu sehen, die sich in unserer Gesellschaft auch engagieren, die zu unterstützen, macht mir große Freude…“

Seite an Seite zeigte sich Lahm mit seiner Frau und sagte: „Eigentlich wollten wir die Kinder auch noch mitnehmen, aber die müssen in die Schule. Der große hat Jahrgangsstufentest heute, deswegen war es leider nicht möglich. Aber es ist immer schön wenn man die Familie an seiner Seite hat. Heute eben meine Frau.“

Schauspielerin Anna Loos ist eine engagierte Künstlerin und kämpft gegen Armut mit der Organisation ONE und bringt sich als Schirmherrin des Jedermann Hospizes in ihrer Geburtsstadt Brandenburg an der Havel ein. Anna Loos erklärt über die Ehrung: „Die Auszeichnung bedeutet mir persönlich ganz viel, weil es eine persönliche Ehrung ist, aber für mich ist das eigentlich auch eine Ehrung für all die Leute, mit denen ich das mache, die ich unterstütze und die mit mir diesen Weg gehen. Das finde ich auch ganz toll, weil die sich auch sehr freuen können.“

Ihr Ehemann Jan Josef Liefers hat übrigens bereits 2011 einen Bundesverdienstorden erhalten. Für Anna ist die Auszeichnung ein Ansporn: „Für mich ist es auch eine Motivation, mein bürgerliches Engagement weiterzumachen. Ich werde jetzt 55 in diesem Jahr und ich habe verstanden. Für mich ist es nicht nur ein Weg, immer auf die Politik mit dem Finger zu zeigen und zu schimpfen. Ich möchte einfach selber Sachen verändern. Ich möchte selber Sachen in die Hand nehmen und ich glaube das kann ich ganz gut. Ich suche mir meine Projekte aus und mach einfach weiter. Das motiviert mich.“