Star-Auflauf im Friedrichstadtpalast – Heidi Klum, Jean Paul Gaultier, Jeremy Scott…

Gigantischer Star-Auflauf im Friedrichstadtpalast. Zur Weltpremiere der neuen Show „Blinded by Delight“ erschienen weltbekannte Prominente wie Heidi Klum, Designer Jeremy Scott (machte die Kostüme), das Pop-Duo Jedward oder Mode-Ikone Jean Paul Gaultier. Außerdem gesichtet: Jasmin Wagner, Wolfgang Stumph, Brenda Patea, Wolfgang Lippert mit Frau Gesine, Micaela Schäfer, Ursula Karven, Kristina Vogel, Florence Kasumba, Kader Loth, Barbara Meier, Heike Makatsch und ihr Lebensgefährte Trystan Pütter, Arthur Abraham, Riccardo Simonetti, Natascha Ochsenknecht, Linda Hesse, Bernhard Brink mit Frau oder Ireen Sheer mit ihrem Mann. Viele Outfits der VIPs waren dabei echte Hingucker. In der Show geht es um Träume, die großen Gefühle, Glück und Liebe. Daher haben wir bei den Stars zu diesen Themen auch nachgefragt.

Jean Paul Gaultier sprach über seine Gesundheit und Zukunftswünsche: „Ich war erkältet, aber jetzt geht’s mir besser. Das ist vorbei, weil ich hier bin und nach der Show wird es mir ganz warm um das Herz sein… Ich möchte immer weitermachen mit wunderschönen Dingen. Ich möchte weiter arbeiten. Ich liebe das sehr. Ich werde bald einen Cartoon machen, so etwas wie ein Comic!“

Barbara Meier zeigte sich in einem atemberaubenden Kleid und zeigte viel Haut, war dabei im Gesicht fast ungeschminkt. Sie sagte uns: „Meine zwei Kinder glaube ich sind mein größtes Glück. Weil es einfach so schön ist sie Aufwachsen zu sehen und weil ich ganz viel über mich selber lerne, wenn ich die beobachte. Wenn ich sehe, wie sie mich manchmal kopieren und ich positive als auch negative Eigenschaften plötzlich gespiegelt bekomme, ist es einfach so etwas, wo man wachsen kann mit Kindern.“

Jasmin Wagner zeigte sich erstmal nach einer schweren Erkrankung ihrer Mutter wieder in der Öffentlichkeit. Sie verriet: „Wir sind mit meiner Mutter auf einem guten Heilweg. Wir haben die Unterstützung, die wir brauchen und sie ist tapfer und ein wirkliches Vorbild.“ Kraft Schöpft sie aus Familie und Arbeit. Jasmin: „Mein größtes Glück ist meine Liebe, meine Tochter, meine kleine Familie, aber sicherlich auch, dass ich einen Job habe, in dem ich so viel Glück finde und dass ich meine Leidenschaft leben kann.“

Schlager- und Show-Star Julian David ist stolz und erklärte: „Ich stand mit Helene Fischer auf der Bühne, mit Roland Kaiser, aber hier auf der größten Theaterbühne der Welt zu stehen, ist natürlich ein absolutes Karriere-Highlight!“