Deutscher Schauspielpreis 2025 – Die Stars werden gefeiert aber fast 70% sind arbeitslos?!

Großes Klassentreffen im Hotel Schweizerhof in Berlin. Zum Deutschen Schauspielpreis trafen sich junge und ältere ihrer Zunft und strahlten im Blitzlicht der Fotografen. Mit dabei: Esther Schweins, Wolke Hegenbarth, Robert Stadlober, Ronja Forcher, Simon Licht, Gesine Cukrowski, Götz Otto, Julia Bremermann, Sunnyi Melles, Edgar Selge, Simon Licht, Stefan Jürgens, Reiner Schöne, Tua El-Fawwal (bekannt dafür, dass sie immer Kopftuch trägt), Hildegard Schmahl (Lebenswerk Preisträgerin) und das Schauspieler-Paar des Abends: Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer. Mit den Prominenten Gästen des Abends sprachen wir über ihren Beruf, wie sie zur Schauspielerei kamen, über die Lage der Branche und der Welt.

Esther Schweins über die Schauspielerei: „Es ist manchmal Hochleistungssport und ja, natürlich ist es immer Vorbereitungszeit. Natürlich ist es Disziplin und manchmal eisenharte Disziplin.“ Über ihre Fitness sagt sie: „Ich versuche mich gesund und vielfältig zu ernähren. Ich bewege mich. Das ist vielleicht das a und o. Ich halte meine Verbindung zur Natur, ohne die geht es nicht. Ich meditiere, ich mache Yoga.“

Franziska Machens erzählt, was das Schönste an ihrem Beruf ist: „Es reicht wahrscheinlich nicht zu sagen, dass er wahnsinnig viel Spaß macht. Aber er macht wahnsinnig viel Spaß!“

Ronja Forcher kam in einem tollen roten Kleid und erzählte freudestrahlend: „Wir drehen ja gerade den 19. Staffel Bergdoktor Es ist unglaublich, dass wir das seit fast 20 Jahren machen dürfen… Das Tollste an meinem Beruf ist, dass es mir oft so vorkommt, als wäre das gar nicht meinen Beruf und dass ich mich oft dabei erwische zu denken, krass, ich sollte langsam mal was arbeiten. Und dann fällt mir auf, ich arbeite die ganze Zeit. Es macht einem nur so viel Freude und viel Spaß. Ich glaube, das ist ein Geschenk, für das ich auf jeden Fall sehr dankbar bin.“

Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer sind nicht nur verheiratet und Schauspieler, sie arbeiten auch zusammen. Wie das funktioniert? „Weil wir ursprünglich siamesische Zwillinge waren und kurz nach der Geburt getrennt wurden. Und jetzt wachsen wir langsam wieder zusammen!“

Simon Licht spricht Klartext über die Schauspielbranche in Deutschland: „Ich glaube, wir sind da mittendrin im Auge des Taifuns. Also wir haben eine Arbeitslosenquote. Die ist fast bei 70 %… Nichts geht immer so weiter. Das merken wir…“

Wolke Hegenbarth kann sich dagegen nicht beklagen und verrät: „Der Sommer war hervorragend. Wir waren in einem wunderschönen Sardinien Urlaub. Der Herbst war sehr arbeitsreich und irgendwie ist er bis jetzt so geblieben.“

Schauspiel-Legende Reiner Schöne (83) spricht Tacheles zur Weltlage: „Dieser schreckliche Antisemitismus und gerade wir Deutschen sollten und schämen für den wieder neu ausgebrochenen Antisemitismus. Ich finde das wirklich zum Kotzen. Schämt euch.“

Götz Otto erzählt, wie er Schauspieler wurde: „Der Beruf hat wirklich zu mir gefunden. Ich wollte das eigentlich nie machen. Aber ich war Ruderer und hatte ein kaputtes Knie und bin ausgemustert worden als Sportinvalide und hatte dann Zeit und hatte in dieser Zeit ein Buch gelesen. Über Schauspielschulen…“

Schauspielerin Seyneb Saleh erhielt einen der Preise für ihre Rolle in „Uncivilized – Nine Eleven“. Ihr Statement: „Es ist der schönste Beruf den man haben kann!“

Die Preisträgerinnen und Preisträger DEUTSCHER SCHAUSPIELPREIS 2025 im Überblick:

– Dramatische Hauptrolle: Mala Emde in „Köln 75“

– Dramatische Hauptrolle: Jennifer Sabel in „Ich sterbe. Kommst du?“

– Dramatische Nebenrolle: Haley Louise Jones in „Sad Jokes“

– Komödiantische Rolle: Sunnyi Melles in „Die Zweiflers“

– Episodische Rolle: Seyneb Saleh in „Uncivilized – Nine Eleven“

– Duo: Linda Blümchen & Simon Steinhorst in „30 Tage Lust“

– Starker Auftritt: Lina Beckmann in „Die Affäre Cum-Ex“

– Nachwuchspreis: Carlo Krammling in „No Dogs Allowed“

– Die Stimme: Lutz Mackensy

– Fairnesspreis von BFFS und ver.di FilmUnion: für das Aktionsbündnis #BerlinIstKultur, vertreten durch Wibke Behrens, Janina Benduski, Philipp Harpain und Franziska Stoff

– Ensemble-Preis: für das Ensemble von „Krank Berlin“ und die Casterin Liza Stutzky und ihr Team

– Therese-Giehse-Preis: Lea Ruckpaul

Außerdem verlieh der Vorstand des BFFS aus Vorschlägen der Jury und der BFFS-Mitglieder zwei Ehrenpreise:

– Ehrenpreis Lebenswerk: Hildegard Schmahl

– Ehrenpreis Inspiration: Matthias von Fintel, Bereichsleiter Medien, Journalismus und Film, Tarifpolitik Medien bei ver.di