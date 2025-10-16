Vom Influencer bis zum Weltstar – Lang Lang und Louis Philippson beim Opus Klassik 2025

In Berlin wurde der wichtigste Klassik-Musikpreis verliehen. Zum Opus Klassik kamen viele musikalische aber auch prominente Gäste wie Klavier-Weltstar Lang Lang, Klavier-Influencer Louis Philippson, Schauspielerin Jeanette Hain mit Sohn Jonas (er ist Komponist und Musiker) sowie die Schauspieler Mathias Matschke, Dennenesch Zoudé, Jens Atzorn oder Katharine Mehrling.

Lang Lang posierte für die Fotografen und schrieb Autogramme für seine Fans. Warum der Musiker die Klassik so liebt? Lang Lang: „Klassische Musik geht am tiefsten. So verstehe ich das Sie geht zu den Menschen und ins Herz. Vielleicht ist sie am Anfang schwieriger zu verstehen, aber wenn du sie fühlst, bleibt sie für immer. Es ist die beste Medizin.“ Auch ließ der berühmte Musiker in sein Privatleben blicken. Gemeinsam mit der deutsch-koreanischen Pianistin Gina Alice Redlinger hat er einen kleinen Sohn. Lang Lang verrät: „Er ist ein Drummer… Ich bin sehr glücklich damit, ja, aber natürlich hoffe ich, dass er später auch mal ein bisschen Klavier spielt. Aber er ist ja gerade erst viereinhalb Jahre! Außerdem erzählte Lang Lang, welche neue spannende Projekt er gerade umsetzt: „Ich mache Gaming Musik im klassischen Musikstil… Ich bin ein sehr schlechter Gamer, aber meine Hände sehen immer sehr schnell aus. Das ist toll für die Tasten. Aber am Gaming Controller sind meine Hände total falsch. Dafür habe ich die komplett falschen Finger.“