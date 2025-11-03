Laughing Hearts Gala in Berlin – „The Voice Kids“-Stars, Fab Morvan („Milli Vanilli“) und Sydney Youngblood

Über 300 Gäste feierten im JW Mariott Hotel Berlin zum 16. Mal die „Laughing Hearts Charity Gala“ und sammelten Spenden in Höhe von 276.000 Euro für benachteiligte Kinder. Derzeit unterstützt der Laughing Hearts e.V. 22 Kinderheime in Berlin und sorgt sich mit seiner Arbeit um ca. 2.700 Kinder und Jugendliche. Auch musikalisch hatte die Gala einiges zu bieten.

Neben Opernsänger Ricardo Marinello begeisterten Musikproduzent Mousse T. mit Evelyn Weigert und „Sexbomb“ sowie die „The Voice Kids“-Stars Malya und Lilly Heinrich unter anderem mit einem Duett.

Als musikalische Höhepunkte gab es dann zwei Mega-Stars der 80er/90er Jahre. Erst heizte Sydney Youngblood mit seinen Hits ein, danach Fab Morvan von „Milli Vanilli“. Natürlich performte Sydney Youngblood seine bekannten Songs „Sit and Wait“ und „If only I could“. Im persönlichen Interview verriet Sydney, dass er seine Hits noch liebt: „Bis jetzt ja! Es macht immer noch Spaß. Meine Familie zu Hause kann es nicht mehr hören…“ In den 80er Jahren kam er mit der US Army nach Deutschland, wo er bis heute lebt. Sydney: „Ich wohne jetzt zwischen Mannheim und Heidelberg. Ich liebe Deutschland. Es ist schön hier… Meine Enkelkinder sind auch hier. Das einzige was ich nicht mag in Deutschland sind Steuern…“

Für noch mehr Stimmung sorgte Fab Morvan mit seinem Auftritt im Saal. Bei den Hits von „Milli Vanilli“ hielt es niemanden mehr auf den Plätzen. Der gebürtige Franzose performte „Girl you know it’s true“, „Blame it on the rain“, „Baby don’t forget my number“ oder „Girl I’m gonna miss you“. „Musik ist der Soundtrack unseres Lebens. Wir sind dadurch miteinander verbunden, ob wir es wollen oder nicht“, erklärt uns Fab. 1988 bis 1990 erlebte er mit dem Pop-Duo Milli Vanilli eine kometenhafte internationale Karriere, die abrupt mit einem Skandal endete als herauskam, dass die beiden Künstler niemals selbst gesungen hatten. Heute singt Fab die Hits von damals echt und live. Er sagt: „Ich bin Milli Vanilli, aber ich bin auch Fab Morvan… Nach den vielen Jahren ist das Stigma von damals verschwunden. Vielleicht ist noch ein bisschen davon da, aber über all die Jahre ist es vergangen, denn natürlich kann ich selbst performen und unterhalten. Und darum geht es.“

Sein einstiger Duo-Partner Rob Pilatus starb bereits 1998. Er hingegen will mit fast 60 Jahren nochmal durchstarten. Fab erzählt uns: „Das Alter ist nichts als nur eine Zahl. Mich interessiert es nicht. Ich mache was ich mache und ich bin glücklich. Und wenn du glücklich bist, passiert etwas. Wenn du glücklich bist, kannst du alles erreichen… Man muss das Leben erleben. Das ist meine Message an die Welt. Ich bin ein Sänger, Songschreiber und Producer. Ruhm bedeutet mir nichts…“

Fab hat spät im Leben sein großes Glück gefunden. Er ist Familienvater und glücklich verheiratet. Fab: „Ich habe vier Kinder, also muss ich mich um sie kümmern. Sie gehen alle noch zur Schule, also muss Papa arbeiten. Natürlich und bin ich jetzt nicht bei ihnen. Das ist auf der einen Seite traurig, aber man muss gut arbeiten. Wenn sie sehen, dass ihr Papa hart arbeitet, verstehen sie vielleicht, dass harte Arbeit wichtig ist, um etwas zu erreichen.“ Was ihn so fit hält? „Meine Frau Tessa ist ein Gesundheitscoach. Also mache ich, was sie mir sagt. Sie achtet darauf, dass ich das Richtige mache. Aber natürlich ist es Arbeit und Disziplin.“

Übrigens: Fab Morvan hat in diesem Jahr sein Buch „The Real Story of Milli Vanilli“ in englischer Sprache herausgebracht und hofft für das Hörbuch auf eine Grammy-Nominierung. Nachdem Milli Vanilli der Grammy damals aberkannt wurde, wäre das ein besonderer Triumph und eine späte Genugtuung.