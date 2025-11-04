Dante Thomas rockt Berlin – Der Sänger 25 Jahre nach seinem Hit Miss California

In Berlin trafen sich Stars des Reality TV Stars wie Designerin Sarah Kern, Schlagerstar Annemarie Eilfeld, Model Gina-Lisa Lohfink oder Initiatorin Kader Loth. Außerdem Prominente wie Schauspielerin Judy Winter, Barbara Schöne oder Rene Koch. Ziel der Charity-Gala: Spenden sammeln für die Berliner Aids-Hilfe und Aufklärungsarbeit leisten. Als Showact des Abends heizte der Amerikaner Dante Thomas bei der Charity-Gala „Night of Reality Stars“ am Berliner Kudamm kräftig ein. Anfang der 2000er hatte er mit „Miss California“ einen Nr. 1 Hit, der ihn international bekannt machte. Auch in Berlin performte er seinen Hit von 2001. Dante Thomas erzählt im Interview: „Mir geht es wunderbar. Ich bin immer noch nach all diesen Jahren auf Tour. Ich singe immer noch und mache Musik und bin auch mal Teil von solchen Veranstaltungen hier.“

Seine Heimat ist übrigens nicht mehr nur Kalifornien, sondern auch Deutschland. Dante: „Ich habe in Saarbrücken gelebt und ich habe ein Haus in Amerika. Und jetzt habe ich hier auch wieder ein Zuhause, aber ich halte diesen Ort ein wenig privat, weil dort immer einige neugierige Fans hinkommen.“ In Deutschland hat Dante auch eine Familie gegründet, seine Kinder (9 und 10 Jahre) leben hier. Er verrät: „Sie wurden hier beide in Deutschland geboren. Meine Tochter in St. Wendel und mein Sohn wurde in Saarbrücken geboren. Meine Wurzeln sind jetzt in Deutschland für immer.“

Aber es gab auch den tiefen Fall in seinem Leben. Bis auf Heroin habe er jede gängige Droge genommen sagte er einmal in einem Interview. Heute erklärt er: „Das Wichtigste sind wohl zwei Dinge. Dass man wieder aufsteht, wenn man fällt. Und das Zweite, was ich lernen musste und was viel Zeit in Anspruch nahm, ist, dass man bei all den Träumen, die man im Leben verfolgt, nur die Träume verfolgt, die einen nach Hause bringen. Fit und Gesund hält er sich mit Sport und Ernährung. Dante: „Ich laufe etwa 20 Meilen pro Woche, mache ungefähr 200 Liegestütze pro Tag… Finger weg von Brot und Zucker. Ich esse viele Nüsse und Proteine, Fisch, Hühnchen, Rindfleisch und Salate, Gemüse und so. Ich meine nur, ich achte darauf, was ich esse. Das ist alles.“

Hier gehts zum Video-Interview mit Dante Thomas: