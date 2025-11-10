Palazzo-Premiere – Simone Thomalla romantisch mit Freund René

Zur Premiere des Restauranttheaters Palazzo von Hans-Peter Wodarz und Kolja Kleeberg in Berlin zog es einige Prominente wie Simone Thomalla mit ihrem Freund René, Mariella Ahrens mit ihren Eltern, Reiner Schöne, Katy Karrenbauer, Angelina und Sebastian Pannek, Verena Kerth, Micaela Schäfer oder Kader Loth.

Simone Thomalla sahen wir bei Kerzenschein mit ihrem neuen Freund, mit dem sie nun schon ab und zu bei öffentlichen Veranstaltungen unterwegs war. Simone: „Gemeinsam macht alles mehr Spaß als alleine!“ Sie erklärt: „Das war ein aufregendes Jahr, ein ganz besonderes Jahr, weil ich einmal aus meiner Komfortzone rausgegangen bin. Ich habe mich bei ‚Let’s Dance‘ auf dem Parkett bewegt, was für mich total ungewohnt war… Meine Arbeit läuft. Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin gesund. Mein Leben ist in Ordnung.“

Mariella Ahrens erzählt: „Wenn ich zurückblicke, dann ging das viel zu schnell. Ich habe so viele Sachen erlebt. So viele Sachen sind passiert. So viele schöne Sachen auch die getan wurden. Wir sind verreist. Alles. Es war wirklich ein sehr turbulentes und schönes Jahr.“

Schauspieler Rainer Schöne trägt eine bunte, auffällige Holzperlenkette und lüftet das Geheimnis darum (denn es hängt etwas daran): „Das ist meine Schlüsselkette, nichts weiter, als dass ich nachts wieder in meine Wohnung hineinkomme!“

Verena Kerth kam nach einem turbulenten Beziehungsjahr allein, kann sich aber einen neuen Mann in ihrem Leben vorstellen. Verena: „Ja, kann ich mir vorstellen. Aber dieses Jahr nicht mehr. Ich bin froh, wenn ich dieses Jahr jetzt gemütlich und ruhig abschließen kann.“

Micaela Schäfer erschien mit viel goldenem Glitzer im Prinzessinnen-Outfit. Und auf der Suche nach einem Prinz? Micaela: „Ich finde es genauso schön, dass alles abzulegen und dann mit einer Chipstüte auf der Couch zu sitzen. In meiner kaputten Haushose das finde ich toll. Dann mit meiner Brille und ich möchte einfach einen normalen Mann, der einen ganz normalen Job hat. Keinen Promi, keinen Manager, keinen CEO oder sonst was. Einen ganz Normalen.“