5 Jahre Esquire – Stars über Beruf, Erfolg und Privates

In Berlin feierte das Magazin Esquire sein 5-jähriges Bestehen in Deutschland. Dazu hatte man zu einer Townhouse Party eingeladen. Mit dabei Stars wie Lulu Lewe (schwanger im 9. Monat), die Schauspieler Kostja Ullmann, Vladimir Burlakov, Edin Hasanovic, Svenja Jung, Max von der Groeben, Leonard Kunz, Harriet Herbig-Matten, Langston Uibel (ist gerade Cover-Star), Moderator und Comedian Aurel Mertz oder Ex-Fußballprofi Rurik Gislason.

Besonderheit des Abends: Einige Schauspieler durften in weiße Kittel schlüpfen und mit an einem Uhrmacher-Workshop des Juwelier Bucherer teilnehmen. Dabei mussten sie ein Uhrwerk mit feinem Schraubwerkzeug bearbeiten. Edin Hasanovic gab augenzwinkernd zu: „Ich probiere gerade diese Zahnräder wieder zurück zu schieben und merke wie unfähig ich bin und warum ich kein Uhrmacher geworden bin. Das verstehe ich gerade. Ich bin sehr grobmotorisch glaube ich.“

Mit den anderen Gästen plauderten wir über über Lifestyle, Gesundheit, Beruf und Privates.

Kostja Ullmann erzählte, welche Themen ihn in Zeitschriften interessieren: „Ich will ein bisschen Lifestyle Themen sehen, was über gute Kleidung sehen, über gute Pflegeprodukte. Genauso will ich wissen, was in der Weltgeschichte gerade passiert. Schöne Interviews lesen.“

Max von der Groeben verriet, dass er für seinen Beruf auf sein Äußeres achtet. Max: „Ich bin schon im gesunden Maße eitel, würde ich sagen. Nicht übermäßig, aber wenn ich aus dem Haus gehe, vor allem wenn ich öffentlich auftrete, versuche ich schon, dass alles einigermaßen ordentlich ist.“

Vladimir Burlakov gestand, was er alles für seinen Körper tut: „Also ich mache sehr viel Sport. Das war aber schon immer so mein Ding. Ich muss gestehen, ich bin niemand der wahnsinnig viel in Kosmetikstudios geht und seine Haut pflegt. Ich wasche meine Haut und habe meine Tagescreme und vielleicht noch eine Creme für die Nacht. Aber ich mache tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel für mein Gesicht. Noch nicht!“

Leonard Kunz erhielt gerade den Deutschen Fernsehpreis als bester Schauspieler und sagte uns: „Jetzt gerade prasselt ein Casting nach dem anderen rein, international, auch für große Filme in Deutschland für nächstes Jahr. Ich bin gespannt was ich alles drehen darf nächstes Jahr und was ihr euch angucken dürft.“

Schauspielerin Harriet Herbig-Matten ist gerade mega-erfolgreich in der Amazon Prime Serie „Maxton Hall“. Sie sagt: „Ich hoffe, es hat nichts innerlich in mir verändert. Meine Freunde, mein Umfeld, meine Familie sind die Gleichen. Man hat nur mehr Möglichkeiten und das ist das Schöne daran und ich sehe es als sehr großes Geschenk an.“